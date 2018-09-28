Городские власти обсудили запуск тепла в жилые дома Перми

18:26 | 1.10.2018

Главы районных администраций доложили заместителю главы администрации Сергею Романову о запуске отопления в жилые дома. Основная проблема – отсутствие активности со стороны ТСЖ, которые в целях экономии не подают заявки на подачу отопления.



Как доложили главы районных администраций, более 20 управляющих компаний и ТСЖ затягивают процесс взаимодействия с ресурсоснабжающей организацией по подаче тепла в жилые дома. Такими, например, стали УК «Клевер», «ПИК-Комфорт», «ПГС-Сервис» и ряд ТСЖ в Индустриальном и Дзержинском районах.



В настоящее время только в 12% жилых домов Ленинского района подается отопление. Если ситуация в районе не изменится за сутки, то в отношении главы района и ответственных лиц в департаменте ЖКХ последует административное наказание. Немного лучше ситуация в Кировском, Индустриальном, Мотовилихинском районах. Лидерами в настоящее время являются Дзержинский и Свердловский район и поселок Новые Ляды. В настоящее время отопление подано в 100% объектов социальной сферы и в 2200 домов. Контроль за подготовкой домов к зиме и процессом подачи тепла осуществляют районные администрации, в случае отклонения от установленных сроков на УК и ТСЖ налагаются штрафы.



Процесс запуска отопления в объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы – в Перми начался с 20 сентября. Напомним, что постановление администрации Перми «О начале отопительного периода 2018-2019 годов» было подписано 17 сентября. На прошлой неделе глава Перми дал поручение начать подачу отопления в жилые дома, не дожидаясь традиционной «пятидневки» холодной температуры воздуха.



- Издан нормативный акт, который обязателен для ресурсоснабжающих компаний, УК и ТСЖ. Теплоснабжение относится к системам жизнеобеспечения, поэтому любые отклонения отслеживаются городским департаментом ЖКХ. Финансовые или какие-то другие интересы управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающей компании – вторичны в этой ситуации. Все случаи отказа подавать тепло, затягивание этого процесса станут предметом разбирательств со стороны городской прокуратуры, - подчеркнули в городском департаменте ЖКХ.