Из пермского аэропорта будут отправляться дополнительные субсидируемые рейсы

18:21 | 1.10.2018

В министерстве транспорта Пермского края состоялось заседание комиссии по отбору авиаперевозчиков на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в целях возмещения недополученных доходов, связанных с осуществлением воздушных перевозок в салонах экономического класса по специальному тарифу по субсидируемым маршрутам с территории Пермского края в 2018 году.



Комиссия рассматривала заявления авиаперевозчиков на выполнение полетов по маршрутам «Пермь – Нижний Новгород – Пермь» и «Пермь – Новосибирск – Пермь».



По результатам рассмотрения комиссией заявлений авиаперевозчиков, право на заключение договора на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края предоставлено:



по маршруту «Пермь – Нижний Новгород – Пермь» - АО «Авиакомпания АЗИМУТ». Полеты будут выполняться на воздушном судне SSJ-100 в период с 01 ноября по 31 декабря 2018 г., с частотой полетов 2 раза в неделю. Максимальный размер специального тарифа в одну сторону составит 4 674 руб.;



по маршруту «Пермь – Новосибирск – Пермь» - ПАО «Авиакомпания «Сибирь». Полеты будут выполняться на воздушном судне Embraer-170 в период с 30 октября по 31 декабря 2018 г., с частотой полетов 1 раз в неделю. Максимальный размер специального тарифа в одну сторону составит 5 640 руб.



Напомним, что отбор по данному маршруту является дополнительным. Соответственно, к двум имеющимся субсидируемым рейсам Пермь – Новосибирск – Пермь добавляется еще один рейс, также субсидируемый. Таким образом, по этому маршруту полеты будут осуществляться три раза в неделю.



Время и дни выполнения рейсов можно будет уточнить на сайте авиакомпаний и АО «Международный аэропорт «Пермь».