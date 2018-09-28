В Перми появился новый лесной визит-центр на Липовой горе

17:55 | 1.10.2018

В Мотовилихинском участковом лесничестве рядом с НПО «Биомед» и экологической тропой «Липовая гора» построен новый визит-центр. Активная работа начнется в октябре.



В Мотовилихинском участковом лесничестве, где созданы ООПТ «Липовая гора» и ботанический памятник природы «Липогорский», растет большое количество лип. Реликтовые деревья достигают возраста 200 лет. Прогулка по такому лесу полезна для здоровья, кроме того, липа считается «зеленым символом» Перми.



Обустройство визит-центров на территории городских лесов началось в 2015 году. Визит-центры в Черняевском и Нижне-Курьинском участковых лесничествах стали местом проведения тематических выставок о флоре и фауне Перми, редких растениях и животных. В визит-центрах проводятся беседы с жителями о правилах поведения в лесу, мерах пожарной безопасности, организуются круглые столы и мастер-классы по изготовлению кормушек и гнездовий для птиц.



Визит-центры заняли прочную позицию в рекреационном обустройстве пермских лесов: входные группы, комплексные места отдыха на маршруте экологических троп, детские площадки и спортивные площадки с тренажерами стали любимыми местами отдыха для горожан.



Помощь в обустройстве нового визит-центра оказывали представители Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры», которые являются «кураторами» этой территории.