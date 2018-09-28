Губернатор проинспектировал строительство социальных объектов Перми

16:53 | 1.10.2018

Сегодня, 1 октября, губернатор Пермского края Максим Решетников совершил инспекционный объезд строящихся социальных объектов в Орджоникидзевском районе города Перми: геронтологического центра и детской поликлиники.



На строительной площадке жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов (геронтологического центра) уже устроены фундаменты, полы цокольного этажа и пожарный резервуар, ведутся работы по устройству стен цокольного этажа, внешней и внутренней канализации.



Будущий геронтологический центр будет представлять собой 4-этажное здание с цокольным этажом общей площадью почти 6,6 тысячи кв. м, где смогут разместиться 150 пациентов. Для них будут созданы условия по социально-педагогической, социально-психологической реабилитации, предполагается создание нескольких разных зон отдыха.



По словам заместителя генерального директора ООО «ГарантСтрой» Алексея Шилова, завершить строительство корпуса предполагается осенью следующего года. «Сейчас мы уже вышли на возведение 1-го этажа, через три недели перейдем на 2-й и так далее, планируем, что к Новому году монолитный каркас будет закончен. Многие работы будут вестись параллельно. Например, одновременно с монолитными работами мы будем подводить канализацию, строить перегородки и устанавливать двери и окна. Мы постараемся закончить строительные работы к 1 октября 2019 года», — прокомментировал планы подрядчик. Отметим, по контракту работы должны быть завершены в IV квартале 2019 года.



Осмотрев строительную площадку, губернатор отметил необходимость комплексного освоения территории. По словам Максима Решетникова, важно предусмотреть безопасные пешеходные маршруты от остановочных пунктов до учреждения, освещение, а также благоустройство территории центра.



Общая стоимость геронтологического центра составит 518,4 млн рублей. Финансирование проекта ведется в соотношении 30 % — Пенсионный фонд России, 70 % — бюджет Пермского края.



Вместе с тем в Орджоникидзевском районе продолжается строительство детской поликлиники. Подрядная организация — ЗАО «Национальная газовая компания» — планирует сдать объект в II квартале 2019 года. По проекту медучреждение смогут посещать 200 маленьких пермяков в смену.



Сейчас строительство здесь идет с незначительным отставанием, оно вызвано необходимостью перепроектирования фундаментов, которые потеряли свою прочность из-за высокого уровня грунтовых вод. Нагнать отставание предполагается к декабрю этого года. Ввести в эксплуатацию новую поликлинику планируется в середине следующего года.



По итогам обсуждения хода работ губернатор Максим Решетников обозначил необходимость сохранить столь же высокие темпы: новую поликлинику очень ждут жители Перми.



Напомним, в Пермском крае ведется масштабное строительство новых медучреждений. До 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений: 5 новых поликлиник появится в Перми, по 1 — в Соликамске и Кудымкаре. В частности, в этом году начато строительство 4 детских поликлиник в Кировском, Орджоникидзевском, Индустриальном и Свердловском районах города Перми. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.