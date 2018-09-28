Житель Прикамья вернул долги, чтобы не лишиться земли

16:18 | 1.10.2018

Индивидуальный предприниматель из Пермского края выплатил задолженность по налогам в размере более 335 тысяч рублей, чтобы не лишиться земельного участка.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отделе судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам на исполнении находилось пять исполнительных производств в отношении местного жителя. У 53-летнего мужчины была компания, которая занималась междугородными пассажирскими перевозками, но через некоторое время он был вынужден закрыть бизнес. За время работы бизнесмен накопил долг по налогам и сборам, который пришлось взыскивать в судебном порядке.



Суд вынес решения о взыскании долга, об обращении взыскания на земельный участок должника и сооружения на участке в пользу налоговой инспекции. Пристав сообщил неплательщику о возбуждении исполнительных производств и предупредил, что в случае непогашения задолженности на землю будет наложен арест. Бывший предприниматель пренебрег предупреждением. Тогда сотрудник ФССП отправился на участок. В присутствии должника судебный пристав составил акт описи и ареста на землю, на расположенные на ней водонапорную башню и сарай, а затем передал пакет документов на оценку для дальнейшей реализации на торгах. Только тогда экс-бизнесмен всерьез забеспокоился. Чтобы не расставаться с собственностью, он перевел на депозитный счет отдела всю сумму долга.