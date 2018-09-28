В Перми применят меры к УК и ТСЖ, затягивающим запуск тепла

15:19 | 1.10.2018

Управляющие компании и ТСЖ должны увеличить темпы подключения домов к системе теплоснабжения. В настоящее время отопление подано в 100% объектов социальной сферы и в 2200 домов.



Процесс запуска отопления в объекты социальной сферы — детские сады, школы, больницы — в Перми начался с 20 сентября. На прошлой неделе вышло постановление о начале подачи отопления в жилые дома, не дожидаясь традиционной пятидневки холодной температуры воздуха. Напомним, что постановление администрации Перми «О начале отопительного периода 2018–2019 годов» было подписано 17 сентября.



Порядок старта отопительного сезона остается прежним: потребители направляют энергетикам заявку от обслуживающей организации (УК или ТСЖ), после этого будет осуществлена подача теплоносителя. Период пусконаладочных работ занимает до двух-трех недель. Ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях — УК и ТСЖ, которые должны устранить «завоздушивания», чтобы теплоноситель внутри здания распределялся равномерно.



Название и контактный телефон управляющей организации или ТСЖ жители могут найти на квитанции. Контактные телефоны диспетчерской службы управляющих организаций должны быть размещены на информационных стендах в подъездах. Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.



Контроль за деятельностью УК и ТСЖ осуществляет Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края, куда можно обратиться по телефону 236-21-31.