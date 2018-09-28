На улицах Перми прошла очередная операция «Такси»

15:12 | 1.10.2018

В последние дни сентября министерство транспорта края вместе с сотрудниками ГИБДД провели очередную операцию «Такси». Мероприятия проводятся с целью осуществления полномочий по региональному контролю над соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере легкового такси.



По результатам выездного мероприятия (оно проводилось на ул. Ленина в Перми) проверено 23 легковых транспортных средства, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа легковым такси. В итоге в отношении нарушителей правил перевозки были составлены протоколы об административных правонарушениях.



Так, 4 протокола по части 2 статьи 12.1 КоАП РФ (управление легковым такси, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь, которые не прошли государственный технический осмотр).



Еще 4 протокола составлены по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей).



В отношении одного перевозчика составлен протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ).



Три водителя, оказывающих услуги такси, нарушили часть 2 статьи 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств) – на них также составлены протоколы о нарушении.



3 протокола составлены на нарушивших требования части 3 статьи 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств).



Один водитель не имел страховки, в связи с чем был составлен протокол по части 1 статьи 12.37 (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).



Один из таксистов нарушил требования статьи 8.3 Закона Пермского края от 6 апреля 2015 г. № 460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае» (несоблюдение требований пункта 5 части 1 статьи 3 Закона Пермского края от 21 декабря 2011 г. № 890-ПК «О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края» о цветовом покрытии наружной поверхности кузова транспортного средства, используемого для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, в части покрытия дверей транспортного средства желтым цветом).



Подобные мероприятия специалистами минтранса и сотрудниками ГИБДД на территории краевого центра и края проводятся регулярно. Они организуются в целях обеспечения безопасности пассажиров, а также в интересах лиц, осуществляющих перевозки в соответствии с действующим законодательством.