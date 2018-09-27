В Прикамье школьные спортивные площадки и залы доступны людям старшего поколения для занятий спортом

17:37 | 28.09.2018

В Прикамье спортивная инфраструктура общеобразовательных учреждений стала доступна для граждан всех возрастов, в том числе для людей старшего поколения. Проект «Спорт для каждого» запустило региональное министерство физической культуры и спорта Пермского края по поручению губернатора Пермского края. Занятия проходят в школах во внеурочное время как на открытом воздухе (межшкольные стадионы), так и в спортивных залах.



«Министерство большое внимание уделяет развитию массового спорта. Мы реализуем несколько проектов, направленных на вовлечение населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом. По проекту «Спорт для каждого» услуга всем жителям независимо от возраста предоставляется бесплатно. Каждый желающий может записаться к тренеру, прийти на площадку или в спортзал и начать занятия», - отметил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов. На сайте «Управляем вместе» открыт соответствующий раздел с расписанием занятий, местом их проведения и видами спорта. На сегодняшний день они организованы на базе 130 школ в 43 муниципальных образованиях региона, и объекты постоянно добавляются. К примеру, люди старшего поколения в селе Большая Соснова играют в спортзале школы в волейбол, теннис, посещают оздоровительные танцы. В Перми в лицее №4 для пожилых людей три раза в неделю организованы занятия по общей физической подготовке. В Кунгуре граждане «серебряного возраста» посещают тренировки по скандинавской ходьбе.



В Пермском крае в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение» людей пожилого возраста информируют о том, что спортивная инфраструктура образовательных учреждений доступна для занятий спортом.



«Продлению активного долголетия граждан «серебряного возраста» уделено важное значение в нацпроекте «Демография». Уже известно, что Правительство России в ближайшие шесть лет выделит на основные направления развития социальной сферы 2,2 триллиона рублей. Глава государства Владимир Путин поставил задачу кабмину, чтобы к 2024 году четверть людей старшего возраста в РФ были приобщены к спорту. В Пермском крае уже многое делается для этого, пожилые люди всегда участвуют в массовых забегах, а теперь практически в каждом муниципальном образовании школы открыты для занятий спортом», - говорит региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Александр Бойченко.



Напомним, мероприятия проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» проводятся в Пермском крае с 2013 года. Основные задачи проекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия. Основой проекта служит «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». В прошлом году задачи партпроекта были расширены за счет содействия развитию современных форм социального и медицинского обслуживания пожилых людей.