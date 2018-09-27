Пермяков приглашают освоить морской бильярд

15:46 | 28.09.2018

В общественном центре Свердловского района Перми проходят занятия по игре в морской бильярд. Попробовать себя в этой необычной игре может каждый желающий. Тренировки проводятся в общественном центре «Чкаловский» два раза в неделю.



Занятия по новусу, или морскому бильярду, проходят в общественном центре «Чкаловский» при поддержке активистов из «Центра реабилитации инвалидов» и благотворительного фонда «Хорошие дела». Открытые тренировки проводятся по адресу: улица Клары Цеткин, 21а, каждый понедельник и четверг с 15:00 до 17:00.



На тренировки нужно предварительно записываться у руководителя Егора Алимова по телефону 8-952-33-02-281, он же и проводит занятия. На занятиях используют классические правила игры, принятые в большинстве стран, в том числе и в России.



История новуса началась с того, что пристрастившиеся к бильярду моряки решили взять с собой в море любимую игру. Стол они сделали квадратным, метр на метр, а шары, которые катались по столу даже в полный штиль, заменили фишками.



Впоследствии эта игра получила широкое признание не только у моряков. Во многих странах мира она признана как полноценный спорт. С 1993 года проводятся чемпионаты мира по новусу, в которых принимают участие команды из всех стран, где игра получила развитие. С 2000 года ежегодно в марте проводится международный турнир «Кубок Санкт-Петербурга». В нем принимают участие лучшие игроки Латвии, Эстонии и разных городов России.