Финансирование программы расселения аварийного жилья в Прикамье будет увеличено до 2,5 миллиарда

15:13 | 28.09.2018

Губернатором Пермского края Максимом Решетниковым подписаны предложения по изменению регионального закона о бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Соответствующий проект закона направлен в Законодательное собрание края.



Изменения предусматривают увеличение финансирования программы расселения аварийного жилья на 2019-2020 годы с 1,34 миллиарда рублей до 2,45 млрд руб. Предполагается, что на ликвидацию будет направлено дополнительно по 553 миллиона рублей в 2019 и 2020 году. Как поясняют специалисты регионального минстроя, речь идет об аварийных домах, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Дополнительное финансирование программы позволит ликвидировать еще порядка 92 тыс. кв. м аварийного жилья.



Минстрой Пермского края принимает заявки от муниципальных образований в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу изменений в Закон о бюджете, то есть до 26 октября.



Напомним, новая региональная программа по ликвидации аварийного жилья, разработанная региональным правительством, начала действовать в апреле текущего года. На участие в программе в 2018 году заявились шесть муниципальных образований. До конца года в этих территориях будет расселено 19 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда.



Что касается реализации программы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, то все граждане, чьи дома попали в программу расселения, уже получили социальные выплаты.