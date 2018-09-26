Заместитель министра строительства РФ высоко оценил работу Фонда капремонта в Прикамье

14:59 | 28.09.2018

В Перми начал работу V съезд некоммерческих организаций по капремонту в многоквартирных домах. Как ожидают организаторы, в течение двух дней в нем примут участие более 400 человек из 79 регионов страны, в том числе 10 федеральных экспертов.



Приветствуя собравшихся, губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил комплексный подход к ремонту многоквартирных домов и применение новых технологий в сфере ЖХК. По его словам, комплексный подход позволяет планово подходить к приведению в нормативное состояние жилого фонда региона, а использование новых технологий — облегчить получение услуг жителями.



Вместе с тем, по словам губернатора, в реализации программы капремонта есть ряд вопросов, решение которым пока не найдено. «В первую очередь это конфигурация по принятию 30-летних программ проведения капитальных ремонтов. Думаю, что этот вопрос актуален не только для нашего региона. На момент принятия программ в регионах не было понимания, в каком состоянии находится жилой фонд. Сейчас предполагается вносить в программу соответствующие коррективы», — отметил губернатор.



Также Максим Решетников представил опыт Прикамья, который, по его мнению, может заинтересовать коллег из других регионов. «По большому количеству обращений от старшего поколения мы создали механизм, который позволяет автоматически компенсировать взносы на проведение капремонтов. Старшему поколению, ветеранам и пенсионерам, на руки приходят платежки уже с учетом компенсации из регионального бюджета. Мы, в свою очередь, средства переводим Фонду капремонта напрямую, - пояснил губернатор Пермского края. - Механизм уже показал свою эффективность и большой социальный отклик».



Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис обозначил, что в Пермском крае отмечается положительная динамика по вопросам организации капитальных ремонтов, выросла собираемость взносов в региональный фонд. «С момента старта программ капремонта отремонтировано 135 тыс. многоквартирных домов, общей площадью порядка 450 млн кв. м, в которых проживают более 17 млн человек - и ежегодно темпы проведения работ растут. Выросла и собираемость взносов — сейчас она составляет порядка 92%, для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 86%. Есть и регионы-отличники, например, в Пермском крае собираемость взносов на капитальный ремонт в целом 103% — то есть собираются все начисленные платежи и погашаются долги за предыдущие периоды».



В течение двух дней участники форума обсудят правоприменительную практику в сфере капитального ремонта, стандарты и техники капремонта. Также эксперты обсудят финансирование региональных систем капитального ремонта, вопросы кадрового обеспечения.



Организаторами V Всероссийского съезда выступают правительство Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.



В Пермском крае жилой фонд составляет более 28 тысяч домов, из них почти половина, 13 062 дома, включены в региональную программу капремонта. Комплексные ремонты проводятся на основе комплексного обследования домов. До конца 2019 года предполагается обследовать 9 тысяч домов. Информация о домах, включенных в программу капремонта до 2020 года, опубликована на сайте «Управляем вместе». С планом капремонта на 2018-2020 годы можно ознакомиться в разделе «Капитальный ремонт МКД» по ссылке: permkrai.ru/program/category/?id=21.