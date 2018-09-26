Пермский автобус №14 вернулся на Островского

14:00 | 28.09.2018

Пермская сетевая компания завершила работы по реконструкции тепловой сети на улице Николая Островского.



В этом году энергетики провели работы по замене тепловой сети на улице Николая Островского на участке улицы от Малышева до Тимирязева диаметром 700 мм длиной 360 метров. Это один из ключевых участков «тепловых артерий», по которым энергоресурс поставляется в квартиры пермяков, проживающих в центре города. На этом участке смонтированы новые трубопроводы диаметром 700 мм.



В связи с окончанием работ возобновлено движение автобусов №14 по улице Николая Островского в прямом и обратном направлениях. Сейчас завершается восстановление благоустройства.



С подробным расписанием движения общественного транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на gortransperm.ru.