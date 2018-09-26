За долг у пермяка арестовали айфон

13:32 | 28.09.2018

Причиной ареста телефона от Apple стала крупная задолженность, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отношении жителя Перми возбуждено исполнительное производство о взыскании более 140 тысяч рублей. Такую сумму по решению суда горожанину необходимо было выплатить в пользу департамента земельных отношений администрации Перми. Должник игнорировал требования судебных приставов, поясняя, что в этом деле рано ставить точку и он не считает себя обязанным выплачивать указанную сумму.



Сотрудники ФССП отправились по месту жительства должника, где наложили арест на сотовый телефон. Владельцу айфона разъяснили, что, пока долг не будет погашен полностью, приставы продолжат применять меры принудительного взыскания, в частности, прибегнут к реализации имущества. С этим должник был не согласен, но пообещал в ближайшее время полностью выплатить долг. Тогда ему вернут телефон. В противном случае мобильник будет продан, а вырученные деньги перечислят взыскателю.