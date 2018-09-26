В выходные в Перми будет закрыто движение по улице Вагановых

13:16 | 28.09.2018

С 08:00 29 сентября до 20:00 30 сентября нельзя будет пересечь улицу Уральскую по улице Братьев Вагановых. Объезд будет осуществляться по улицам Крупской и Розалии Землячки.



Как пояснили в МКУ «Пермблагоустройство», с 08:00 29 сентября до 20:00 30 сентября в связи с проведением работ по устройству дорожной одежды в рамках капитального ремонта улицы Уральской будет закрыто движение транспорта по улице Братьев Вагановых на пересечении с улицей Уральской.



Движение по улице Уральской сохранится в прежнем режиме. На четной стороне улицы Уральской открыто движение в направлении центра города. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.