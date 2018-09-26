Пермский МФЦ примет на работу робота

12:48 | 28.09.2018

В ближайшее время в одном из краевых многофункциональных центров появится необычный специалист. Им станет Промобот, которого для МФЦ разработала пермская компания с одноименным названием.



«В настоящее время робот собран и готов к началу настройки», — сообщили разработчики. Искусственному интеллекту осталось пройти обучение госуслугам, после чего он станет полноправным сотрудником учреждения.



Промобот приобретен в рамках программы по модернизации МФЦ, с целью повышения качества обслуживания населения. Главным предназначением «железного специалиста» станет консультирование заявителей — сегодня эту обязанность выполняют администраторы. Робот будет встречать и провожать гостей, при необходимости поможет найти необходимое направление в филиале, ответит на интересующиеся вопросы.



Как рассказали в краевом МФЦ, в отличие от своих собратьев, которые уже работают в отделениях «Мои документы» других регионов, пермский робот-консультант обладает искусственным интеллектом последнего поколения — модель Promobot 4.0.



«Шесть независимых положений позволяют его конечностям двигаться точно так же, как и у человека. Робот может подстраиваться под рост собеседника, подает руку при встрече, обладает способностью запоминать людей, с которыми ему когда-либо приходилось общаться», — рассказал начальник управления информационных систем «Пермского краевого МФЦ» Сергей Кудымов.



Еще одно отличие от предыдущих версий — это отличный слух. Микрофоны установлены по всему корпусу и работают по принципу человеческого уха. Машина способна беспрерывно работать на протяжении восьми часов, а когда у нее истекает 95 % заряда, самостоятельно направляется к источнику энергии.



«Конечно, робот никогда не сможет заменить специалистов МФЦ, однако он способен значительно повысить качество предоставления услуг заявителям, в первую очередь на этапе консультирования, — считает начальник управления координации деятельности «Пермского краевого МФЦ» Айгуль Ахмарова. — Помимо этого, одним своим присутствием он способен поднять настроение посетителям, сделав их пребывание в многофункциональном центре более комфортным».



Отметим, на сегодня опыт внедрения искусственного интеллекта в работе МФЦ имеет Якутская область. Робот здесь начал работать практически с момента открытия филиала. Результатом работы «железного специалиста» стало снижение нагрузки на администраторов зала — подавляющая часть посетителей стала обращаться за консультацией именно к нему. Также повысился уровень удовлетворенности граждан работой многофункционального центра.



Тестирование пермского робота-консультанта запланировано на ноябрь 2018 года. К постоянной работе новый сотрудник приступит до конца года.