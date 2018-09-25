Пермь: новости дня
18:02 | 27.09.2018
Заместитель министра строительства РФ высоко оценил работу Фонда капремонта в Прикамье
Приветствуя собравшихся, губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил комплексный подход к ремонту многоквартирных домов и применение новых технологий в сфере ЖХК. По его словам, комплексный подход позволяет планово подходить к приведению в нормативное состояние жилого фонда региона, а использование новых технологий — облегчить получение услуг жителями.
Вместе с тем, по словам губернатора, в реализации программы капремонта есть ряд вопросов, решение которым пока не найдено. «В первую очередь это конфигурация по принятию 30-летних программ проведения капитальных ремонтов. Думаю, что этот вопрос актуален не только для нашего региона. На момент принятия программ в регионах не было понимания, в каком состоянии находится жилой фонд. Сейчас предполагается вносить в программу соответствующие коррективы», — отметил губернатор.
Также Максим Решетников представил опыт Прикамья, который, по его мнению, может заинтересовать коллег из других регионов. «По большому количеству обращений от старшего поколения мы создали механизм, который позволяет автоматически компенсировать взносы на проведение капремонтов. Старшему поколению, ветеранам и пенсионерам, на руки приходят платежки уже с учетом компенсации из регионального бюджета. Мы, в свою очередь, средства переводим Фонду капремонта напрямую, - пояснил губернатор Пермского края. - Механизм уже показал свою эффективность и большой социальный отклик».
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис обозначил, что в Пермском крае отмечается положительная динамика по вопросам организации капитальных ремонтов, выросла собираемость взносов в региональный фонд. «С момента старта программ капремонта отремонтировано 135 тыс. многоквартирных домов, общей площадью порядка 450 млн кв. м, в которых проживают более 17 млн человек - и ежегодно темпы проведения работ растут. Выросла и собираемость взносов — сейчас она составляет порядка 92%, для сравнения, в прошлом году эта цифра составляла 86%. Есть и регионы-отличники, например, в Пермском крае собираемость взносов на капитальный ремонт в целом 103% — то есть собираются все начисленные платежи и погашаются долги за предыдущие периоды».
В течение двух дней участники форума обсудят правоприменительную практику в сфере капитального ремонта, стандарты и техники капремонта. Также эксперты обсудят финансирование региональных систем капитального ремонта, вопросы кадрового обеспечения.
Организаторами V Всероссийского съезда выступают правительство Пермского края, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.
В Пермском крае жилой фонд составляет более 28 тысяч домов, из них почти половина, 13 062 дома, включены в региональную программу капремонта. Комплексные ремонты проводятся на основе комплексного обследования домов. До конца 2019 года предполагается обследовать 9 тысяч домов. Информация о домах, включенных в программу капремонта до 2020 года, опубликована на сайте «Управляем вместе». С планом капремонта на 2018-2020 годы можно ознакомиться в разделе «Капитальный ремонт МКД».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:33 | 27.09.2018
Для «борзого» директора завода из Нижнего Тагила запросили четыре года колонии и штраф в 500 тысяч рублей
18:02 | 27.09.2018
Заместитель министра строительства РФ высоко оценил работу Фонда капремонта в Прикамье
18:00 | 27.09.2018
За пять лет из аварийных домов в Свердловской области переселено более 18 тысяч человек
17:44 | 27.09.2018
Предприятия малого и среднего бизнеса получили из краевого бюджета 87,9 млн на проекты по модернизации
17:34 | 27.09.2018
Нижний Тагил присоединился к национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
17:33 | 27.09.2018
Губернатор озвучил параметры проекта бюджета Пермского края
17:30 | 27.09.2018
Башкирский бизнес планирует открыть производство в Курганской области
17:08 | 27.09.2018
В Шадринске 10-летний мальчик едва не погиб, когда выходил из автомобиля
16:53 | 27.09.2018
В центре Екатеринбурга пройдет фестиваль мастеров «Иван-да-Марья»
16:27 | 27.09.2018
В Перми открывает сезон каток в «Орленке»
16:22 | 27.09.2018
Таможенники пресекли ввоз контрафактной одежды в Екатеринбург
16:20 | 27.09.2018
В субботу в парке Горького состоится «ВсеПермский урок»
15:58 | 27.09.2018
С 3 октября екатеринбуржцев начнут штрафовать за неоплату парковок
15:39 | 27.09.2018
Заявку уральской столицы на ЭКСПО-2025 презентуют в штаб-квартире ООН
15:18 | 27.09.2018
Экс-сотрудник нацгвардии получил 12 лет за разбойные налеты на банки Кургана и сбыт наркотиков
15:15 | 27.09.2018
Этой зимой в Екатеринбурге будет преобладать свиной грипп
14:56 | 27.09.2018
Уникальный театр «Пространство любви» представил премьеру на сцене пермского Дома актера
14:48 | 27.09.2018
Тагильчан предупреждают о возможном сейсмическом толчке
14:23 | 27.09.2018
Пермский край готовится отметить 100-летие ВЛКСМ
14:20 | 27.09.2018
Николай Коляда получил президентский грант на фестиваль «Коляда-Plays»
14:07 | 27.09.2018
В Кольцово появился новый авиаперевозчик — казахстанский SCAT
13:38 | 27.09.2018
В Екатеринбурге руководство школы в борьбе с пивным киоском заручилось поддержкой общественников. Полиция не осталась в стороне
13:37 | 27.09.2018
Чемпионат мира по греко-римской борьбе пройдет при поддержке федерального партпроекта «Старшее поколение»
13:36 | 27.09.2018
Пайщики «Бухты Квинс» обратились к Сергею Охлопкову
13:29 | 27.09.2018
Правительство Прикамья утвердило дополнительные меры поддержки многодетных семей с низкими доходами
13:19 | 27.09.2018
В Свердловской области подростки до смерти избили мужчину
13:02 | 27.09.2018
В Прикамье после устранения недочетов приняты дорожные объекты
13:00 | 27.09.2018
В Екатеринбурге сократили срок лидеру преступной группы, похищавшей прокатные машины
12:39 | 27.09.2018
В субботу в Перми будет временно закрыто движение по Монастырской
12:25 | 27.09.2018
Вадим Пильников избран главой городского округа Дегтярск
12:25 | 27.09.2018
В чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов примут участие 8 спортсменов Прикамья
12:00 | 27.09.2018
В Екатеринбурге реконструируют участок улицы Татищева
11:39 | 27.09.2018
На месте фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского сделают лыжню
11:30 | 27.09.2018
Депутаты разрешили курганцам пользоваться льготным проездом только с определенного возраста
11:15 | 27.09.2018
Екатеринбуржца будут судить за покупку поддельных 100-долларовых купюр
10:57 | 27.09.2018
Подозреваемый в убийстве студента юридического университета в Екатеринбурге объявлен в розыск (ФОТО)
10:42 | 27.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 сентября 2018 года
10:37 | 27.09.2018
Юная свердловчанка взяла золото на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту
10:16 | 27.09.2018
Все шесть кандидатов на пост главы Нижнего Тагила прошли во второй тур
09:54 | 27.09.2018
В Свердловской области у должника арестовали два КамАЗа
09:28 | 27.09.2018
Сегодня стартует последний этап подключения к теплу в уральской столице
09:18 | 27.09.2018
Мантуров поддержал идею создания единого центра по механообработке изделий из титана на Урале
08:53 | 27.09.2018
«Уралкалий» выступил партнером Межрегиональной выставки «Рудник-2018»
23:48 | 26.09.2018
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту смерти школьника
22:01 | 26.09.2018
В Екатеринбурге посетителям ТЦ будут ставить прививку от гриппа
21:38 | 26.09.2018
В Екатеринбурге потерялся ребёнок: мальчик не может сказать, как его зовут и откуда он
19:01 | 26.09.2018
Пермские вузы вызвали интерес у китайских студентов