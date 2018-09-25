Губернатор озвучил параметры проекта бюджета Пермского края

17:33 | 27.09.2018

Бюджет Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов сохранит в качестве приоритетов социальную ориентированность, сбалансированность и направление на развитие, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников сегодня, 27 сентября, на очередном заседании регионального правительства.



Глава региона подчеркнул, что бюджет формируется в непростых условиях: пока нет ясности по вопросам дотации, компенсации выпадающих доходов, не определен объем финансирования на реализацию нацпроектов. При этом Максим Решетников обозначил, что главная задача краевых властей — обеспечить финансирование всех социальных обязательств и программы развития края.



«Мы вернулись к индексации фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и материальных затрат учреждений на 2 %. Да, пока увеличение финансирования несколько ниже инфляции, но мы понимаем, что ресурсы есть внутри социальной сферы, в первую очередь они сохраняются за счет повышения эффективности закупочной политики. Еще одно направление — это увеличение платежа за неработающее население в Фонд медстрахования в соответствии с федеральным законодательством на 6,4 %. Также мы проводим индексацию мер социальной поддержки населения на 3 %», — отметил губернатор.



Также Максим Решетников подчеркнул, что бюджет останется социально направленным — продолжится увеличение финансирования основных социальных сфер: образования, здравоохранения и соцподдержки. Помимо этого, планируется увеличить расходы на повышение качества жилищных условий. Теперь на расселение аварийного жилья предполагается направлять 1 млрд рублей ежегодно. В 2018 году эта сумма не превышала 0,5 миллиарда.



Бюджет также сохранит направленность на развитие. Если в 2016 году расходы бюджета развития составляли 9 млрд, то в 2019 году — уже 25 млрд рублей.



Губернатор обозначил, что бюджет Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов дефицитный, но сбалансированный и устойчивый. «В этом году была проведена большая работа по увеличению доходной части бюджета, и, если смотреть реальную оценку дефицита бюджета, мы увидим, что к 2020 году у нас появится профицит. Это произойдет, в частности, за счет прекращения действия налоговых льгот. Кроме того, уровень госдолга Пермского края не превысит показатель 2016 года», — подчеркнул губернатор.



В своем докладе министр финансов Пермского края Елена Чугарина отметила, что доходы бюджета, без учета федеральных дотаций и компенсаций, составят 116 млрд рублей. Это выше ожидаемых поступлений 2018 года на 2,9 % и без учета всех федеральных средств, которые будут предусмотрены ко 2-му чтению, после внесения закона о федеральном бюджете.



Расходы краевого бюджета в 2019 году составят 122 млрд рублей. Это больше прошлогодних расходов на 2 %. При этом более 70 % расходов (порядка 85,4 млрд рублей) приходится на социальные программы: большая часть социальных расходов будет реализована по программам «Образование и молодежная политика» и «Качественное здравоохранение».



В Пермском крае продолжат восполнение недоинвестирования инфраструктуры, сложившееся в предыдущие годы. Достигнутый уровень расходов бюджета развития сохраняется и в бюджете на следующую трехлетку. Развитие дорожной сети и улучшение качества содержания и ремонта дорог остается важным направлением в краевом бюджете. Расходы дорожного фонда в 2019 году составят 12,4 млрд рублей. По сравнению с 2016 годом они увеличатся более чем в 2 раза.



Также одним из приоритетных направлений развития в ближайшую трехлетку является строительство социальных объектов. На эти цели в 2019–2021 годах будет направлено 29,75 млрд руб. На оказание финансовой помощи местным бюджетам предлагается направить в 2019 году около 18,5 млрд рублей, что составляет 15 % от объема расходов краевого бюджета.



Министр отметила, что проект бюджета предусматривает сохранение всех направлений субсидий органам местного самоуправления, предусмотренных в текущем бюджете: субсидии на софинансирование муниципальных полномочий (ФСР), строительство и ремонт дорог, строительство школ и детских садов, обеспечение жильем молодых семей, строительство стадионов, спортивных площадок, строительство и капремонт гидротехнических сооружений, мероприятия по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года, благоустройство дворовых и общественных территорий, софинансирование проектов инициативного бюджетирования.



По словам Елены Чугариной, проект бюджета будет внесен в Законодательное собрание Пермского края 1 октября 2018 года. Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 11 октября 2018 года в зале заседаний Законодательного собрания.