В Перми открывает сезон каток в «Орленке»

16:27 | 27.09.2018

С 30 сентября во Дворце спорта «Орленок» (улица Сибирская, 47) начинает свою работу крытый каток.



Каток будет работать каждое воскресенье с 16:00 до 18:45 – три сеанса по 45 минут. С 19:00 до 19:45 – время для индивидуально-групповых тренировок. Обязательна предварительная запись по телефону 215-52-59.



Во время работы катка для посетителей будет работать прокат и заточка коньков. Стоимость выхода на лед можно узнать на сайте Дворца спорта orlenok.perm.ru/news/62/1340.