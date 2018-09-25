В субботу в парке Горького состоится «ВсеПермский урок»

16:20 | 27.09.2018

29 сентября в 12:00 «ВсеПермский урок», проект — победитель городского конкурса стартапов, пройдет во второй раз.



Принять участие могут все желающие: педагоги, ученики, их родители, а также все, кому не безразлична судьба пермского образования. Обращаем внимание, что организаторы приняли решение провести социально-педагогическую акцию на нескольких площадках центрального парка развлечений им. Горького — именно здесь в выходной день собирается наибольшее количество родителей с детьми.



Участники акции будут демонстрировать инновационные подходы и методы в образовании, а также специфические особенности, применяемые в образовательной деятельности конкретным учреждением. Посетители смогут увидеть фрагменты соответствующих федеральному образовательному стандарту уроков по различным учебным дисциплинам, краткосрочных курсов и мастер-классов, которые не только поднимут настроение, но и помогут сформировать представление о современных образовательных практиках. По окончании работы площадок участники акции представят продукты, отражающие специфику продемонстрированных уроков, курсов или мастер-классов.



Напоминаем, что смыслом проекта является сокращение дистанции между школой и обществом не только с помощью проведения социальной акции, но и посредством вовлечения максимально возможного количества участвующих образовательных учреждений. Организатором акции выступает команда учителей предметно-языковой школы «Дуплекс» при поддержке администрации Перми.