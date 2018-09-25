Уникальный театр «Пространство любви» представил премьеру на сцене пермского Дома актера

14:56 | 27.09.2018

На сцене Дома актера состоялась премьера спектакля «Времена года» театра людей с ментальными особенностями «Пространство любви». В постановке приняли участие молодые люди старше двадцати лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы, психическими и генетическими заболеваниями. На театральной сцене этот уникальный театр был представлен впервые.



Как рассказала художественный руководитель театра «Пространство любви» Алла Мезенцева, «спектакль состоит из нескольких этюдов, которые придумали сами ребята. В произведении нет слов, все действия построены на пластике, танцах, и есть цирковой элемент — жонглирование. Рассчитана постановка на зрителя 10-12 лет, так как в спектакле подняты недетские темы рождения, смерти и любви. Это некая философия на сцене со множеством знаков и символов, которые нужно разгадывать и которые наталкивают зрителя на размышление».



В постановках театра-студии используются элементы пластики, пантомимы и танцев. Публичные выступления помогают участникам студии выражать свои эмоции, взаимодействовать с партнерами на площадке и зрителями, открывать новые возможности.



Театр-студия создан на базе Дзержинской районной организации Пермской краевой организации общества инвалидов в октябре 2015 года. В студии занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья.