Правительство Прикамья утвердило дополнительные меры поддержки многодетных семей с низкими доходами

13:29 | 27.09.2018

Правительство России определило механизм поддержки семей с низкими доходами на рождение третьего и последующего ребенка, рожденных в 2019 году. Установлена пропорция софинансирования 73% к 27%.



Вопрос финансовой поддержки нуждающихся семей с детьми в 2019 году обсудили на заседании правительства Пермского края.



Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, дополнительная поддержка многодетных семей с небольшими доходами – мера правильная.



«Важно, что федеральное правительство учло наши предложения и увеличило в софинансировании федеральную часть: с 32% до 73%. Таким образом из федерального бюджета на поддержку третьих рождений мы получили почти в 3 раза больше средств, чем федеральный центр планировал изначально: вместо 120 млн – 340 млн, – обозначил губернатор. – Оставшуюся краевую часть – 134 млн рублей – необходимо предусмотреть в проекте регионального бюджета». Кроме того, глава региона подчеркнул, что теперь перед краевыми властями стоят две задачи. Первая – донести до жителей региона условия получения поддержки, вторая - убедить федеральных коллег, чтобы средства были предусмотрены регионам на тех же условиях и на следующие годы, а не только на 2019.



Как отметила заместитель председателя правительства Татьяна Абдуллина, по оценкам краевых властей, воспользоваться механизмом поддержки смогут около 3,7 тысячи семей Пермского края. «Для того чтобы получить выплату, семьи должны обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в офис МФЦ и предоставить основные документы: заявление, справку о доходах, свидетельства о рождении, - отметила зампред. - Мера будет распространяться на семьи, в которых родится третий или последующий ребенок в 2019 году, размер выплаты составит 10 289 рублей, это соответствует краевой величине прожиточного минимума на ребенка».



Вся информация по данной выплате будет размещена на сайте министерства социального развития Пермского края.



Отметим, предлагаемая мера поддержки дополнит комплекс мер в отношении семей с детьми, их в крае более 350 тысяч. Свыше 600 000 детей воспитывается в пермских семьях. 147 тысяч семей являются получателями различного вида пособий, компенсаций, выплат по социальным контрактам.



На социальную поддержку семей с детьми в краевом бюджете предусмотрено более 10 млрд руб., объем расходов вырос в сравнении с прошлым годом.



Комментируя эффективность принимаемой меры поддержки, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова отметила, что такой вид поддержки жителям Прикамья нужен и важен для них. Этому свидетельствует большое количество обращений в адрес детского омбудсмена. Также, по словам Светланы Денисовой, важно усилить работу с жителями региона по финансовой грамотности и по самозанятости, чтобы люди не рассчитывали только на социальную поддержку, но и сами могли себя обеспечить.



По итогам обсуждения губернатор дал поручение провести круглый стол по вопросам материального благополучия. На основе результатов общественного обсуждения аппарат уполномоченного направит предложения по развитию механизмов соцподдержки в профильное ведомство.