Пермь: новости дня
13:29 | 27.09.2018
Правительство Прикамья утвердило дополнительные меры поддержки многодетных семей с низкими доходами
Вопрос финансовой поддержки нуждающихся семей с детьми в 2019 году обсудили на заседании правительства Пермского края.
Как отметил губернатор Прикамья Максим Решетников, дополнительная поддержка многодетных семей с небольшими доходами – мера правильная.
«Важно, что федеральное правительство учло наши предложения и увеличило в софинансировании федеральную часть: с 32% до 73%. Таким образом из федерального бюджета на поддержку третьих рождений мы получили почти в 3 раза больше средств, чем федеральный центр планировал изначально: вместо 120 млн – 340 млн, – обозначил губернатор. – Оставшуюся краевую часть – 134 млн рублей – необходимо предусмотреть в проекте регионального бюджета». Кроме того, глава региона подчеркнул, что теперь перед краевыми властями стоят две задачи. Первая – донести до жителей региона условия получения поддержки, вторая - убедить федеральных коллег, чтобы средства были предусмотрены регионам на тех же условиях и на следующие годы, а не только на 2019.
Как отметила заместитель председателя правительства Татьяна Абдуллина, по оценкам краевых властей, воспользоваться механизмом поддержки смогут около 3,7 тысячи семей Пермского края. «Для того чтобы получить выплату, семьи должны обратиться в органы социальной защиты по месту жительства или в офис МФЦ и предоставить основные документы: заявление, справку о доходах, свидетельства о рождении, - отметила зампред. - Мера будет распространяться на семьи, в которых родится третий или последующий ребенок в 2019 году, размер выплаты составит 10 289 рублей, это соответствует краевой величине прожиточного минимума на ребенка».
Вся информация по данной выплате будет размещена на сайте министерства социального развития Пермского края.
Отметим, предлагаемая мера поддержки дополнит комплекс мер в отношении семей с детьми, их в крае более 350 тысяч. Свыше 600 000 детей воспитывается в пермских семьях. 147 тысяч семей являются получателями различного вида пособий, компенсаций, выплат по социальным контрактам.
На социальную поддержку семей с детьми в краевом бюджете предусмотрено более 10 млрд руб., объем расходов вырос в сравнении с прошлым годом.
Комментируя эффективность принимаемой меры поддержки, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова отметила, что такой вид поддержки жителям Прикамья нужен и важен для них. Этому свидетельствует большое количество обращений в адрес детского омбудсмена. Также, по словам Светланы Денисовой, важно усилить работу с жителями региона по финансовой грамотности и по самозанятости, чтобы люди не рассчитывали только на социальную поддержку, но и сами могли себя обеспечить.
По итогам обсуждения губернатор дал поручение провести круглый стол по вопросам материального благополучия. На основе результатов общественного обсуждения аппарат уполномоченного направит предложения по развитию механизмов соцподдержки в профильное ведомство.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:29 | 27.09.2018
Правительство Прикамья утвердило дополнительные меры поддержки многодетных семей с низкими доходами
13:19 | 27.09.2018
В Свердловской области подростки до смерти избили мужчину
13:02 | 27.09.2018
В Прикамье после устранения недочетов приняты дорожные объекты
13:00 | 27.09.2018
В Екатеринбурге сократили срок лидеру преступной группы, похищавшей прокатные машины
12:39 | 27.09.2018
В субботу в Перми будет временно закрыто движение по Монастырской
12:25 | 27.09.2018
Вадим Пильников избран главой городского округа Дегтярск
12:25 | 27.09.2018
В чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов примут участие 8 спортсменов Прикамья
12:00 | 27.09.2018
В Екатеринбурге реконструируют участок улицы Татищева
11:39 | 27.09.2018
На месте фан-зоны в ЦПКиО им. Маяковского сделают лыжню
11:30 | 27.09.2018
Депутаты разрешили курганцам пользоваться льготным проездом только с определенного возраста
11:15 | 27.09.2018
Екатеринбуржца будут судить за покупку поддельных 100-долларовых купюр
10:57 | 27.09.2018
Подозреваемый в убийстве студента юридического университета в Екатеринбурге объявлен в розыск (ФОТО)
10:42 | 27.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 26 сентября 2018 года
10:37 | 27.09.2018
Юная свердловчанка взяла золото на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту
10:16 | 27.09.2018
Все шесть кандидатов на пост главы Нижнего Тагила прошли во второй тур
09:54 | 27.09.2018
В Свердловской области у должника арестовали два КамАЗа
09:28 | 27.09.2018
Сегодня стартует последний этап подключения к теплу в уральской столице
09:18 | 27.09.2018
Мантуров поддержал идею создания единого центра по механообработке изделий из титана на Урале
08:53 | 27.09.2018
«Уралкалий» выступил партнером Межрегиональной выставки «Рудник-2018»
23:48 | 26.09.2018
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту смерти школьника
22:01 | 26.09.2018
В Екатеринбурге посетителям ТЦ будут ставить прививку от гриппа
21:38 | 26.09.2018
В Екатеринбурге потерялся ребёнок: мальчик не может сказать, как его зовут и откуда он
19:01 | 26.09.2018
Пермские вузы вызвали интерес у китайских студентов
18:46 | 26.09.2018
В Екатеринбурге на Уралмаше может появиться новый футбольный комплекс
18:36 | 26.09.2018
В Китае построят международный культурно-туристический комплекс из пермской древесины
18:22 | 26.09.2018
Между Пермским краем и китайской провинцией Цзянси установлены дружеские отношения
18:17 | 26.09.2018
Полтора года за кислоту. Житель Прикамья осужден за вред, причиненный сожительнице
17:47 | 26.09.2018
Пермский школьник завоевал серебряную медаль на всемирной выставке юных изобретателей
17:40 | 26.09.2018
В понедельник пожилых посетителей прикамских МФЦ обслужат вне очереди
17:33 | 26.09.2018
На Среднем Урале на 8,9 % вырос индекс промышленного производства
17:17 | 26.09.2018
XX чемпионат мира по греко-римской борьбе посетят именитые гости
17:13 | 26.09.2018
Синергия успеха: опыт библиотек может быть полезен для развития туризма
16:59 | 26.09.2018
В Перми объявлен набор на очередную сессию «Школы спортивного волонтера»
16:59 | 26.09.2018
В Екатеринбурге объявлен конкурс по сбору макулатуры
16:51 | 26.09.2018
У здания Пермского краевого онкодиспансера обустроена новая парковка
16:40 | 26.09.2018
В Перми сдан участок улицы Революции
16:14 | 26.09.2018
В южноуральском поселке отреставрировали военный памятник
16:00 | 26.09.2018
Евгений Куйвашев презентовал Свердловскую область послам стран Евросоюза
15:39 | 26.09.2018
Александр Высокинский поручил главам районов подготовить проекты по благоустройству города
15:07 | 26.09.2018
В поддержку ЭКСПО: в 10 городах мира установят 20 гигантских матрешек
14:39 | 26.09.2018
Полицейский главк провел кадровую ротацию в Пышминском районе
14:13 | 26.09.2018
Свердловский облсуд вынес решение по делу Гофенберг