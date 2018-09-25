В Прикамье после устранения недочетов приняты дорожные объекты

13:02 | 27.09.2018

После устранения недочетов приняты дорожные объекты, отремонтированные в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».



Так, на дороге по улице Городской в Краснокамске работы были завершены в начале сентября. Муниципальный контракт был заключен 13.06.2018 с ИП Тиунов М.А. Сумма контракта - 4 868 670,76 рублей. Подрядчик при выполнении работ отфрезеровал старое дорожное покрытие, произвел укладку нового асфальтобетона, провел работы по укреплению обочин и устройству съездов и примыканий к автомобильной дороге.



Отобранные 14 августа на объекте пробы асфальтобетона получили положительное заключение.



Объект был принят не сразу. При первоначальном выезде комиссии зафиксированы замечания по качеству работ по формированию обочин. Подрядчику было предписано устранить замечания. ИП Тиунов М.А. замечания устранил. Визуальный осмотр объекта, изученные документы, представленные подрядчиком, подтвердили надлежащее качество выполненных работ. Комиссия подписала акт приемки дороги.



Объекты в краевом центре: ул. Попова от ул. Пермской до ул. Пушкина, ул. Попова от ул. Монастырской до ул. Петропавловской и ул. Сибирская от ул. Екатерининской до ул. Пушкина – ремонтировала компания ООО «ДорТехИнжиниринг».



Объекты были дополнительно включены в перечень дорог, подлежащих ремонту по программе «Безопасные и качественные дороги», в июне 2018 года за счет средств консолидированного бюджета Пермского края.



У приемочной комиссии по итогам визуального осмотра объектов замечаний не возникло. Однако при изучении документов выяснилось, что лабораторные исследования отобранных проб на всех участках проведены лабораториями, не уполномоченными проводить испытания на объектах федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Хотя результаты исследований, предъявленных подрядчиком, подтвердили нормативное качество ЩМА и асфальтобетона, приемочная комиссия акт приемки не подписала, пояснив, что необходимо получить результаты испытаний, которые проведут либо лаборатория краевого Управления автодорог, либо лаборатория Политехнического университета.



Спустя несколько дней лабораторные испытания проб провела лаборатория краевого Управления автодорог, подтвердив их положительное качество. Приемочная комиссия подписала акт приемки объектов.