В субботу в Перми будет временно закрыто движение по Монастырской

12:39 | 27.09.2018

29 сентября с 05:00 до 15:00 в связи с проведением спринта на лыжероллерах «Городской формат. Новое время» будет закрыто движение транспорта по улице Монастырской от остановки «Магазин «Речник» до улицы Максима Горького.



Как пояснили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, автобусы маршрута №3 сообщением «Станция Пермь I – микрорайон Нагорный» в сторону микрорайона Нагорный от пересечения улиц 25-го Октября и Монастырской будут следовать по улице Монастырской, Комсомольскому проспекту и далее по установленному маршруту, в обратном направлении от пересечения улиц Сибирской и Ленина будут идти по улицам Ленина, 25-го Октября, Монастырской, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту.



Троллейбусы маршрута №1 сообщением «Улица Гусарова – станция «Пермь I» в прямом и обратном направлениях будут следовать до улицы Советская.



Также с 22:00 27 сентября до 15:00 29 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспорта на этом участке улицы Монастырской.



С подробным расписанием движения общественного транспорта в режиме онлайн можно ознакомиться на gortransperm.ru.