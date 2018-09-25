В чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов примут участие 8 спортсменов Прикамья

12:25 | 27.09.2018

5 октября в Универсальном дворце спорта «Молот» стартует XX чемпионат мира по греко-римской борьбе в категории «Мастерс». В составе сборной России на ковер выйдут 8 представителей Пермского края, сообщает министерство физической культуры и спорта Пермского края.



В своих весовых и возрастных категориях за победу поборются мастера спорта Андрей Савченков, Дмитрий Имполитов, Денис Новожилов, Василий Староверов, Михаил Ильин, Андрей Панов, Денис Еремкин и кандидат в мастера спорта Иван Куимов. Спортсмены прошли отбор на чемпионате России, который также проходил в Перми в ноябре прошлого года.



Всего в чемпионате мира по греко-римской борьбе среди ветеранов примут участие 353 спортсмена из 31 страны.



Почетными гостями соревнований станут Александр Карелин — советский и российский спортсмен, борец классического (греко-римского) стиля, государственный и политический деятель, депутат Государственной Думы пяти созывов, заслуженный мастер спорта СССР (1988), Герой Российской Федерации (1997); Евгений Подгорных — российский гимнаст, олимпийский чемпион 1996 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года, серебряный призер чемпионата мира 1999 года, многократный победитель и призер чемпионатов Европы, России, обладатель кубка Гран-при во Франции, Кубка России; Ирина Минх — советская баскетболистка, олимпийская чемпионка (1992).



Напомним, первый чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе был проведен в Перми в августе 1998 года. В 2008 году Пермь проводила юбилейный, 10-й чемпионат мира.