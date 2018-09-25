«Уралкалий» выступил партнером Межрегиональной выставки «Рудник-2018»

08:53 | 27.09.2018

«Уралкалий» стал партнером 4-й Межрегиональной выставки технологий, оборудования и спецтехники для добычи и обогащения руд и минералов «Рудник-2018», которая проходит 26–28 сентября в выставочном центре «Пермская ярмарка» (г. Пермь).



На стенде «Уралкалия» посетители выставки могут познакомиться с основными видами продукции, технологией добычи руды и производства калийных удобрений, научными разработками, применяемыми в калийной промышленности.



В рамках выставки «Рудник-2018» 28 сентября пройдет круглый стол «Презентация проектов предприятий Пермского края в интересах ПАО «Уралкалий». Презентационная площадка организована при поддержке министерства промышленности и торговли Пермского края, Регионального центра инжиниринга, проектного института АО «ВНИИ галургии». Цель мероприятия — привлечение научно-технического потенциала предприятий региона к решению научно-технических, инженерных и производственных задач «Уралкалия».



Эдуард Смирнов, директор по недропользованию ПАО «Уралкалий», отметил:

— Специализированная выставка «Рудник» для «Уралкалия» является эффективной площадкой для расширения сферы делового партнёрства и научно-технического сотрудничества. Мы рады обсудить широкий круг вопросов и установить бизнес-контакты с поставщиками и производителями высокотехнологичного оборудования для калийной отрасли, с коллегами и представителями научного сообщества.



— Круглый стол для потенциальных поставщиков товаров и услуг для «Уралкалия» в рамках выставки «Рудник-2018» — продолжение взаимодействия дирекции по закупкам ПАО «Уралкалий» в русле реализации региональной политики по расширению использования высокотехнологичной продукции и услуг организаций Пермского края, — подчеркнул Александр Кульбицкий, директор по закупкам ПАО «Уралкалий». — Расширение контактов с местными поставщиками позволяет компании на практике реализовывать политику импортозамещения и поддержки малого и среднего бизнеса Пермского края.



Напомним, специализированная выставка «Рудник» проводится при поддержке «Уралкалия» с 2015 года. Цель выставки — демонстрация основных тенденций развития горнодобывающей отрасли, презентация предложений поставщиков и разработчиков оборудования в области добычи и переработки руд и минералов, а также привлечение подрядчиков для обеспечения потребностей предприятий-недропользователей. В ее работе принимают участие представители крупнейших российских компаний, малых инновационных предприятий, федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также научно-исследовательских институтов и профильных учебных заведений.