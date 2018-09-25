В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту смерти школьника

23:48 | 26.09.2018

26 сентября в Кизеле во время урока физкультуры, проходившего на стадионе, скончался школьник 2005 года рождения. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей и халатности.



Как пояснил главный врач Кизеловской больницы Андрей Пелевин, у мальчика внезапно остановилось сердце на уроке физкультуры: «Скорая приехала через 5 минут. После проведенных реанимационных мероприятий появилось спонтанное дыхание, и ребенка повезли в отделение реанимации Кизеловской больницы. Но при подъезде к больнице у мальчика вновь произошла остановка сердца. 30 минут его реанимировали, но усилия врачей результата не дали».



Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.