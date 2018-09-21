Пермские вузы вызвали интерес у китайских студентов

19:01 | 26.09.2018

Сегодня, 26 сентября, делегация Пермского края в Китае приняла участие в открытии выставки образования Прикамья, проводимой в провинции Цзянси. На выставке представлены ведущие пермские университеты, их образовательные программы, направления научных исследований.



Заместитель губернатора провинции Цзянси Сунь Цзюйшэн, приветствуя участников выставки, отметил, что организованная площадка, на которой представлены лучшие вузы Пермского края, даст китайским студентам больше информации по образованию в России. «Используя эту платформу, вы имеете возможность установить прямой контакт с представителями вузов Пермского края. Я искренне надеюсь, что все воспользуются этой уникальной возможностью и смогут найти подходящие учебные заведения для обучения за границей», – обозначил заместитель губернатора.



Губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что Пермский край готов к расширению сотрудничества в области образования. «Считаю, что у Пермского края и провинции Цзянси хорошие перспективы для развития партнерских отношений. Тем более, что опыт выстраивания взаимодействия как с китайскими вузами, так и с Наньчанским университетом – уже есть, – отметил губернатор. – У нас уже налажен обмен студентами: в пермских вузах обучаются 139 студентов из Китая, а 55 пермских студентов учатся в Китае. Мы помогли открыть центр русского языка и культуры в Наньчанском университете и готовы развивать это направление дальше».



В торжественной обстановке были подписаны меморандумы о дальнейшем сотрудничестве пермских вузов с образовательными структурами провинции Цзянси. Соглашения подписаны между пермскими медуниверситетом, фармакадемией, политехом, сельхозуниверситетом, классическим университетом, авиационным техникумом и профильными учебными заведениями провинции Цзянси.



По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, на выставке много внимания уделено обмену студентами – у китайских абитуриентов очень большой выбор. Пермские вузы успели произвести впечатление на китайских студентов, они активно интересуются возможностями поступления на разные образовательные направления.



Также министр отмечает, что пермские и китайские вузы действительно имеют разнообразие взаимодействия. «Мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты по окончанию обучения получали сразу два диплома одновременно – от пермского и китайского вуза. Несомненно, это будет интересная практика для сферы образования Прикамья. Также Китай интересен с точки зрения научной работы: здесь есть увлекательные наработки, связанные с медициной, с электроникой. Участники нашей делегации обратили внимание на образовательные программы по авиастроению, машиностроению», – прокомментировала предварительные итоги выставки министр.



Губернатор Пермского края ознакомился с представленными на выставке образовательными программами региональных вузов. По его словам, пермским вузам стоит больше внимания уделить переводу образовательных программ на английский язык, искать возможности международного сотрудничества с профильными образовательными учреждениями и поддерживать импульс развития сотрудничества, полученный во время бизнес-миссии.



Отметим, между вузами Пермского края и образовательными центрами Китая действует 28 двусторонних соглашений и меморандумов. По ним реализуются программы стажировок, двойного диплома, обмена преподавателями, исследований в научной сфере, культурного сотрудничества. Из них 12 соглашений – с вузами провинции Цзянси.