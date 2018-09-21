В Китае построят международный культурно-туристический комплекс из пермской древесины

18:36 | 26.09.2018

Сегодня, 26 сентября, в рамках бизнес-миссии Прикамья в Китай в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова и губернатора провинции Цзянси И Льянхуна было подписано четырехстороннее рамочное соглашение о создании международного культурно-туристического комплекса «Русский дом» у озера Поян в Китае.



Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что последние годы стали периодом активного знакомства регионов двух стран. «Особый интерес представляет проект по созданию рекреационной зоны рядом с озером Поян в провинции Цзянси с домами из пермской древесины. Лесной потенциал у Пермского края действительно высокий», — подчеркнул Максим Решетников.



Документ подписан руководителем Центра поддержки экспорта Пермского края Фонда «Региональный центр инжиниринга» Тимуром Арутюновым, генеральным директором ООО «Фирма международного туризма «Валида» Еленой Шперкиной, главой уезда Юйгань провинции Цзянси господином Хуаном Шенфу и генеральным директором ООО «Золотой лес» господином Сэ Юаньпэном.



По словам инвестора Сэ Юаньпэна, в рамках проекта российской деревни планируется построить 200 разных по стилю и архитектуре домов, торговую улицу и международный конференц-зал.



Основную часть дерева, необходимого для строительства, составит именно пермская древесина. «Строительство начнется уже до конца года. По нашим оценкам, общий объем инвестиций в проект составит порядка 3 млрд рублей. На эти средства будут построены дома. Инфраструктура и развлекательный комплекс. Инвесторами выступят как китайские, так и российские, в том числе пермские, предприниматели. Предполагается, что деревня привлечет большое количество китайских туристов, потому что российская культура вызывает у жителей всего Китая большой интерес», — прокомментировал инвестиционный проект Сэ Юаньпэн.



Развитие взаимодействия между Пермским краем и провинцией Цзянси предполагается и в рамках еще одного подписанного соглашения. О дружеских отношениях договорились Чусовской муниципальный район и город Фучжоу. Предполагается, что территории выстроят взаимное сотрудничество в экономической, торговой, научно-технической, культурной, образовательной и других сферах.



Как отметил глава Чусовского района Сергей Белов, в первую очередь интересно культурное взаимодействие. «Сейчас мы ведем переговоры о возможности обмена учащимися, которые занимаются в творческих коллективах, с городом Фучжоу, — говорит представитель региона. – Также нас интересует экономический блок. В частности, мы уже начали работать по направлению лесопереработки».



Отметим, развитие двусторонних отношений с провинцией Цзянси является одним из приоритетов Прикамья в развитии экономического взаимодействия с Китаем.