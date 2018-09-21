В понедельник пожилых посетителей прикамских МФЦ обслужат вне очереди

17:40 | 26.09.2018

1 октября в многофункциональных центрах Пермского края пройдет акция, посвященная Международному дню пожилого человека. В этот день заявителям преклонного возраста услуги будут предоставляться вне очереди.



Право на приоритетное обслуживание имеют заявители, достигшие 60-летнего возраста (согласно российской классификации Всемирной организации здравоохранения пожилой возраст считается с 60 лет). Для получения услуг вне очереди достаточно будет предъявить администратору МФЦ удостоверение личности.



— На сегодняшний день граждане старшего поколения могут решить в многофункциональных центрах массу жизненных вопросов. Это услуги пенсионной, социальной, имущественной сферы. Наши сотрудники всегда рады оказать квалифицированную помощь людям преклонного возраста, — говорит начальник управления координации деятельности КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Айгуль Ахмарова.



Так, для оформления пенсии теперь не обязательно лично идти в Пенсионный фонд (ПФР). Достаточно собрать необходимые документы и обратиться с ними в любой многофункциональный центр. Услуга предоставляется бесплатно, решение о назначении выплаты принимается в течение 10 дней. С начала 2018 года с таким запросом в МФЦ Пермского края обратились более 1,5 тысячи граждан. В общей сложности специалисты центров предоставили жителям региона 148 295 услуг ПФР.



При достижении возраста 70 лет одиноко проживающие собственники жилых помещений в многоквартирных домах могут подать через МФЦ заявление на предоставление льготы по оплате капитального ремонта. За 8 месяцев 2018 года специалистами многофункциональных центров оказано около 2 тысяч подобных услуг.



Отметим, что 1 октября получить услуги вне очереди пожилые люди смогут в любом филиале МФЦ Пермского края.