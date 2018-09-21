XX чемпионат мира по греко-римской борьбе посетят именитые гости

17:17 | 26.09.2018

Все меньше времени остается до начала большого спортивного праздника — XX чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов.



В зрелищных кассах города началась продажа билетов на поединки в категории «Мастерс», которые пройдут в УДС «Молот» с 5 по 7 октября 2018 года.



На чемпионате встретятся 353 атлета из 32 стран мира. Восемь спортсменов представят Пермский край. Как рассказали организаторы, ожидается участие именитых борцов — двукратного чемпиона Олимпийских игр, чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы, тринадцатикратного чемпиона Польши Анджея Вронского, пятикратного чемпиона мира по греко-римской борьбе среди ветеранов, четырехкратного серебряного и пятикратного бронзового призера ветеранских чемпионатов мира по греко-римской борьбе среди ветеранов Юрия Дюкова.



География соревнований расширяется с каждым годом. Если на первый чемпионат приехали представители 8 стран, то на недавних соревнованиях в Болгарии — представители 60 стран. Как отмечают организаторы, борьба — это вид спорта, который объединяет все страны, независимо от политических взглядов.



Как ожидается, мероприятия чемпионата посетят легендарные спортсмены: заслуженный мастер спорта СССР, Герой России, государственный деятель Александр Карелин, олимпийский чемпион Евгений Подгорных, советская баскетболистка Ирина Минх.



Напомним, в июле 2017 года Федерация спортивной борьбы Пермского края и Федерация спортивной борьбы России подали заявку в международную федерацию борьбы на проведение чемпионата мира среди ветеранов в Перми. 6 октября 2017 года комиссией Объединённого мира борьбы (UWW) заявка Пермского края была одобрена.



Подробная информация о ходе подготовки к чемпионату публикуется в группе vk.com/wvwc2018.