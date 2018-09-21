Синергия успеха: опыт библиотек может быть полезен для развития туризма

17:13 | 26.09.2018

Опыт библиотек может быть полезен для развития туристической отрасли регионов. К такому выводу пришли участники ХVII Форума публичных библиотек России «Библиокараван-2018», который на днях прошел в Перми. 170 участников из 21 одного региона России обсуждали роль библиотек в развитии туристических ресурсов территории.



Как отмечают организаторы, по факту участников было еще больше — по всему маршруту к «Библиокаравану» присоединялись представители местных библиотек, музеев, культурно-досуговых и образовательных учреждений.



В ходе форума состоялось более 50 выступлений участников, круглый стол «Библиотеки и туризм: точки соприкосновения», прошли мастер-классы по проведению экскурсий и созданию краеведческих игр.



Участники «Библиокаравана» проехали более 740 километров, познакомились с организацией библиотечного дела и общим состоянием сферы культуры в Перми, Губахе, Лысьве, Чусовом, Кунгуре, Ильинском. Каждый день был наполнен информацией о маршрутах делового, культурно-познавательного, рекреационно-лечебного, спортивного и другого туризма в Пермском крае. Все территории старались рассказать о взаимодействии библиотек с музеями, театрами, сферой образования и, конечно, со сферой туризма.



По мнению начальника сектора по развитию туризма управления экономического развития администрации Кунгура Ирины Михайловой, роль Центральной библиотечной системы в организации событийного туризма в городе и продвижении кунгурских брендов (ледяной пещеры, международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка», «Кунгур - чайная столица») сложно переоценить: «120 тысяч туристов в год, рост занятости в городе за счет сферы туризма, создание туристского информационного центра, издание книг и путеводителей, подготовка аудиогида «Литературная карта Кунгура», а также проектов, меняющих облик города, – во всем этом есть существенная заслуга кунгурских библиотек».



Как отмечают организаторы форума, многие библиотекари говорили о своем желании вернуться в Пермский край, чтобы внимательнее изучить опыт пермских библиотек и просто в качестве туриста.



В 2019 году «Библиокараван» продолжит свой путь по России, его маршрут пройдет по Чувашской Республике. На пермской земле форум «Библиокараван-2018» принимала краевая библиотека им. А. М. Горького, мероприятие прошло при поддержке министерства культуры Пермского края.