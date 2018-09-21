В Перми объявлен набор на очередную сессию «Школы спортивного волонтера»

16:59 | 26.09.2018

На этот раз «Школа спортивного волонтера» будет готовить добровольцев к новому спортивному событию — фестивалю скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка», который пройдет на стадионе «Локомотив» 13 октября.



На фестивале скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка» потребуется помощь 100 активных и ответственных волонтеров. Для решения этой задачи сообщество «ВО! Волонтеры Пермь» организует третью сессию «Школы спортивного волонтера».



Сессия состоится 27 сентября с 18:00 по 20:00 в предметно-языковой школе «Дуплекс» (улица Толмачева, 18). Акцент в обучении будет сделан на развитии коммуникативных навыков, необходимых для эффективной работы со спортсменами и зрителями на соревнованиях.



Накануне и в день фестиваля волонтерам предстоит обеспечивать регистрацию участников события в общественных центрах города, организовать выдачу стартовых пакетов, которая пройдет 12 октября с 12:00 до 20:00 и 13 октября с 8:00 до 10:00 во Дворце культуры железнодорожников, а также награждать финишировавших спортсменов медалями.



Все волонтеры обеспечиваются питанием, сувенирной продукцией и благодарственными письмами по результатам работы на фестивале.



Запись в «Школу спортивного волонтера» доступна по ссылке: volonterperm.ru/events/permskaya-progulka.



Дополнительную информацию можно получить в сообществе «ВКонтакте» (vk.com/club170247168) у администратора.