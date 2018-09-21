У здания Пермского краевого онкодиспансера обустроена новая парковка

16:51 | 26.09.2018

Действующей стоянки не хватало для размещения автомобилей посетителей медучреждения. По их просьбам парковочная площадка была расширена за счет прилегающего муниципального участка и заасфальтирована.



МКУ «Благоустройство Индустриального района» и подрядная организация завершили обустройство новой парковки у здания Пермского краевого онкологического диспансера по ул. Баумана, 15.



Ранее в администрацию района поступали обращения пермяков с просьбами расширить парковочную площадку у здания онкодиспансера. Существующей парковки было недостаточно для размещения автомобилей посетителей. Пермяки были вынуждены оставлять свои машины на прилегающем к стоянке газоне или вдоль дорог.



Учитывая важность вопроса, администрация Индустриального района совместно с городским управлением внешнего благоустройства разработала проект организации нового парковочного пространства. В соответствии с проектом площадь парковочной площадки увеличилась почти в 4 раза – с 754 кв. метров до 2890 кв. метров. Границы действующей стоянки расширили за счет прилегающей к ней муниципальной территории.



Подрядная организация выполнила подготовительные работы на объекте: срезку грунта, его уплотнение, обустройство основания из песчано-гравийной смеси и щебня, а затем уложила асфальтобетонное покрытие. На финальной стадии находятся работы по восстановлению прилегающих газонов. После этого парковочная площадка обретет свой благоустроенный вид.