В Перми сдан участок улицы Революции

16:40 | 26.09.2018

В Свердловском районе Перми сдан дорожный объект, отремонтированный в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».



Приемочная комиссия принимала участок дороги на ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького общей протяженностью 0,66 км.



Контракт на выполнение работ был заключен с ООО «Строй-Приоритет», цена контракта — 12 млн руб. При выполнении ремонта подрядчик отфрезеровал старый асфальт, провел укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетона, нанес пластиковую дорожную разметку.



Объект крайне важный для краевого центра. На этой улице интенсивное движение личного и общественного транспорта, а асфальтовое покрытие со временем пришло в ненормативное состояние. Именно поэтому дорога и была включена в перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках федеральной программы.



Замечаний у приемочной комиссии не возникло: отобранные пробы асфальтобетона соответствуют нормативному, дорога приобрела надлежащий вид, разметка нанесена в строгом соответствии со схемой организации дорожного движения.



Еще один дорожный объект прошел проверку на качество — приемочная комиссия подписала акт приемки.