V Патриотический форум «Звездный» собрал более 2 тысяч участников

13:45 | 26.09.2018

В ЗАТО Звездный прошел юбилейный V Патриотический форум «Звездный». Ежегодно он собирает неравнодушных и активных жителей Пермского края. Чтобы учесть интересы еще большей аудитории, организаторы выделили в форуме несколько блоков: деловую часть, творческую и спортивно-развлекательную.



Так, в рамках деловой программы участники смогли прослушать лекции и принять участие в острых дискуссиях на тему патриотизма. Что значит патриотизм для современной России и Пермского края? Что думают о своей малой и большой родине лидеры общественного мнения края, а также приглашенные эксперты? Эти и другие вопросы не оставили равнодушными ни одного из участников программы.



Специалисты сферы патриотического воспитания из 20 территорий Пермского края представили свои лучшие практики, поделились инновационным опытом в организации работы в данном направлении. По итогам деловой программы форума в адрес губернатора Пермского края Максима Решетникова будут направлены предложения по развитию патриотического воспитания в регионе.



Творческая часть включала в себя концерт коллективов Прикамья. На площади Победы прошел краевой фестиваль «С любовью к Родине», здесь же была организована выставка специализированной техники, в том числе пожарной. Перед гостями форума с показательными выступлениями выступил авиационный клуб ДОСААФ России.



Самой зрелищной частью форума стала «Гонка героев». В ней мог принять участие любой житель и гость Прикамья старше 16 лет, не имеющий проблем со здоровьем. Это большая военно-спортивная игра, которая является отличной возможностью проверить не только свою физическую форму и выносливость, но и силу духа. На старт полосы препятствий вышло 32 команды. Лучшей стала команда «Цвет нации» из Чернушки.



Отметим, патриотический форум «Звездный» проводится при поддержке администрации губернатора Пермского края, Военного комиссариата Пермского края, регионального отделения партии «Единая Россия», депутатов Законодательного собрания и ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания».