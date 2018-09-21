НКО Прикамья представили почти 150 проектов на соискание поддержки Фонда президентских грантов

13:37 | 26.09.2018

На второй конкурс 2018 года Фонда президентских грантов некоммерческие организации Пермского края направили 148 заявок (проектов). Традиционно пермяки представили проекты по всем 12 направлениям конкурса, в том числе, по развитию волонтерского движения, сохранению семьи, защите трудовых и пенсионных прав. Общая сумма на реализацию проектов, запрошенная в Фонде президентских грантов, составила порядка 200 млн рублей.



С НКО в Пермском крае ведется системная работа: так, в июле в Перми состоялся обучающий семинар для некоммерческих организаций региона по социальному проектированию и получению президентских грантов. Мероприятие было организовано Фондом президентских грантов совместно с департаментом общественных проектов администрации губернатора Пермского края.



По словам директора департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгения Хузина, очевидно, что обучающие мероприятия идут на пользу представителям некоммерческих организаций. «Мы видим, что количество заявок, не соответствующих конкурсным требованиям, существенно сократилось, – говорит Евгений Хузин. – Мы будем и дальше помогать организациям, чтобы как можно больше региональных проектов получили федеральную поддержку». Напомним, Пермский край стал одним из первых регионов, где Фонд президентских грантов провел серию обучающих семинаров для некоммерческого сектора с целью подготовить общественные организации к участию в федеральном грантовом конкурсе.



По словам генерального директора Фонда Ильи Чукалина, в Пермском крае высокая доля проектов, которые получают поддержку на федеральном уровне. «В совокупности за прошлый год некоммерческими организациями Прикамья было направлено порядка 300 заявок, поддержку Фонда получил 61 проект на общую сумму более 100 млн рублей. Это очень хороший показатель, – привел данные Илья Чукалин. – Характерной чертой региона является то, что общественники представляют проекты по всем возможным направлениям конкурса. Понятно, что наиболее популярными остаются вопросы социальной поддержки и здоровья, но Пермский край традиционно подает заявки по всем номинациям».



Всего на второй конкурс 2018 года Фонда президентских грантов НКО России направили почти 10 тысяч проектов, 9034 проекта из них были направлены в экспертную комиссию на оценку. До 1 ноября экспертный совет Фонда определится с победившими работами.



Напомним, по результатам первого конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году поддержку получил 1551 проект, 37 из них — от Пермского края. Общая сумма поддержки составит 60,71 млн рублей.