В Перми состоится фестиваль скандинавской ходьбы

13:23 | 26.09.2018

13 октября на стадионе «Локомотив» соберутся около 1,5 тысячи участников, чтобы преодолеть 3 км или 6 км. Регистрация на фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка» уже началась на сайте умный-спорт.рф.



Меньше месяца прошло, как в нашем городе отгремело самое крупное спортивное событие осени — Пермский международный марафон. Он собрал около 7,2 тысячи спортсменов и любителей здорового образа жизни, тысячи болельщиков поддерживали участников на протяжении всей трассы. Праздник объединил всех горожан.



— У каждого крутого марафона должны быть свои события-спутники, которые бы проходили на протяжении всего года. В связи с этим появилась идея провести фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». Мероприятие такого формата и масштаба пройдет в нашем городе впервые, — отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.



По словам тренера по скандинавской ходьбе Андрея Ховрина, это серьезный вид активности, в ходе которого задействовано до 93 % мышц тела, сжигается почти на 50 % больше калорий, чем при обычной ходьбе. Кроме того, скандинавская ходьба помогает исправить осанку, решить проблемы с шеей и плечами, ортопедией, улучшает чувство равновесия и координации. Еще одним бонусом скандинавской ходьбы является то, что на свежем воздухе ей можно заниматься всей семьей.



В ходе презентации нового проекта состоялся мастер-класс, в котором приняли участие блогеры, спортсмены из команды по американскому футболу «Стальные тигры», легкоатлеты, бизнесмены, участники пермского проекта «Успех во всем». Тренировка развеяла стереотип, что скандинавская ходьба — вид активности для людей пожилого возраста. Тренер отметил, что под его руководством занимаются как дети 4 лет, так и взрослые 97 лет.



Фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка» пройдет на стадионе «Локомотив» 13 октября. Выдача стартовых пакетов состоится во Дворце железнодорожников (улица Локомотивная, 1) накануне, 12 октября, с 12:00 до 20:00, и в день соревнований с 8:00 до 10:00.



В стартовый пакет участника, по словам организатора мероприятия Дарьи Ивановой, кроме номера с электронным чипом, войдут сюрпризы и подарки. Так, все получат высокотехнологичные шапочки от RedFox — ведущего российского outdoor-бренда, ставшего партнером фестиваля. На финише все будут удостоены необычной медали. После забега для участников пройдет «Посикунчик-пати», где каждый спортсмен сможет подкрепиться столь любимыми с детства маленькими пирожками с горячим чаем.



Кроме того, в этот день будет проходить праздничная программа с выступлением различных творческих коллективов города, а также мастер-классы и показательные выступления от тренеров фитнес-центра «Колизей».



Попробовать свои силы и стать участником фестиваля просто: необходимо пройти регистрацию на портале умный-спорт.рф. Также помогать с регистрацией будут волонтеры в общественных центрах города Перми. Участие для детей до 14 лет включительно и пенсионеров — бесплатное. Тем, у кого нет палок для скандинавской ходьбы, организаторы предоставляют их по предварительной заявке, которую нужно оставить при регистрации на мероприятие.



Чтобы качественно подготовиться к участию в фестивале, для жителей города во всех районах пройдут регулярные бесплатные тренировки на базе общественных центров, где будет уделено внимание технике ходьбы, развитию выносливости и скоростных качеств. Программа бесплатных тренировок здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/09/grafik_trenirovok_skandinavskoj_khodby.pdf.