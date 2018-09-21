Пермь: новости дня
13:23 | 26.09.2018
В Перми состоится фестиваль скандинавской ходьбы
Меньше месяца прошло, как в нашем городе отгремело самое крупное спортивное событие осени — Пермский международный марафон. Он собрал около 7,2 тысячи спортсменов и любителей здорового образа жизни, тысячи болельщиков поддерживали участников на протяжении всей трассы. Праздник объединил всех горожан.
— У каждого крутого марафона должны быть свои события-спутники, которые бы проходили на протяжении всего года. В связи с этим появилась идея провести фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка». Мероприятие такого формата и масштаба пройдет в нашем городе впервые, — отметила заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.
По словам тренера по скандинавской ходьбе Андрея Ховрина, это серьезный вид активности, в ходе которого задействовано до 93 % мышц тела, сжигается почти на 50 % больше калорий, чем при обычной ходьбе. Кроме того, скандинавская ходьба помогает исправить осанку, решить проблемы с шеей и плечами, ортопедией, улучшает чувство равновесия и координации. Еще одним бонусом скандинавской ходьбы является то, что на свежем воздухе ей можно заниматься всей семьей.
В ходе презентации нового проекта состоялся мастер-класс, в котором приняли участие блогеры, спортсмены из команды по американскому футболу «Стальные тигры», легкоатлеты, бизнесмены, участники пермского проекта «Успех во всем». Тренировка развеяла стереотип, что скандинавская ходьба — вид активности для людей пожилого возраста. Тренер отметил, что под его руководством занимаются как дети 4 лет, так и взрослые 97 лет.
Фестиваль скандинавской ходьбы «Большая пермская прогулка» пройдет на стадионе «Локомотив» 13 октября. Выдача стартовых пакетов состоится во Дворце железнодорожников (улица Локомотивная, 1) накануне, 12 октября, с 12:00 до 20:00, и в день соревнований с 8:00 до 10:00.
В стартовый пакет участника, по словам организатора мероприятия Дарьи Ивановой, кроме номера с электронным чипом, войдут сюрпризы и подарки. Так, все получат высокотехнологичные шапочки от RedFox — ведущего российского outdoor-бренда, ставшего партнером фестиваля. На финише все будут удостоены необычной медали. После забега для участников пройдет «Посикунчик-пати», где каждый спортсмен сможет подкрепиться столь любимыми с детства маленькими пирожками с горячим чаем.
Кроме того, в этот день будет проходить праздничная программа с выступлением различных творческих коллективов города, а также мастер-классы и показательные выступления от тренеров фитнес-центра «Колизей».
Попробовать свои силы и стать участником фестиваля просто: необходимо пройти регистрацию на портале умный-спорт.рф. Также помогать с регистрацией будут волонтеры в общественных центрах города Перми. Участие для детей до 14 лет включительно и пенсионеров — бесплатное. Тем, у кого нет палок для скандинавской ходьбы, организаторы предоставляют их по предварительной заявке, которую нужно оставить при регистрации на мероприятие.
Чтобы качественно подготовиться к участию в фестивале, для жителей города во всех районах пройдут регулярные бесплатные тренировки на базе общественных центров, где будет уделено внимание технике ходьбы, развитию выносливости и скоростных качеств. Программа бесплатных тренировок здесь: gorodperm.ru/upload/news/2018/09/grafik_trenirovok_skandinavskoj_khodby.pdf.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:39 | 26.09.2018
Александр Высокинский поручил глава районов подготовить проекты по благоустройству города
14:39 | 26.09.2018
Полицейский главк провел кадровую ротацию в Пышминском районе
14:13 | 26.09.2018
Свердловский облсуд вынес решение по делу Гофенберг
14:10 | 26.09.2018
Глава Пенсионного фонда РФ обещал разобраться с ситуацией на Урале после просьбы депутата Госдумы
13:45 | 26.09.2018
V Патриотический форум «Звездный» собрал более 2 тысяч участников
13:44 | 26.09.2018
Родственники ветерана ВОВ в Екатеринбурге требуют с него 90 тысяч за коммунальные услуги
13:37 | 26.09.2018
НКО Прикамья представили почти 150 проектов на соискание поддержки Фонда президентских грантов
13:23 | 26.09.2018
В Перми состоится фестиваль скандинавской ходьбы
12:32 | 26.09.2018
20-летний курганец пойдет под суд за половую связь с 13-летней девочкой
12:00 | 26.09.2018
В Серове предприниматель за незаконную торговлю дизельным топливом наказан обязательными работами
11:27 | 26.09.2018
На Среднем Урале тепло пришло в 58 % домов
11:10 | 26.09.2018
Свердловским муниципалитетам могут дополнительно выделить 20 млрд рублей
10:52 | 26.09.2018
ЖКХ Курганской области готово к зиме на 98 %
10:45 | 26.09.2018
В поселке Рефтинский избили инвалида
10:14 | 26.09.2018
В подразделениях УФССП по Свердловской области пройдут бесплатные юридические консультации
09:46 | 26.09.2018
Более 15 лет на двоих получила пара, ограбившая пенсионерку в Богдановичском районе
09:17 | 26.09.2018
На Урале пройдет конкурс красоты для девушек с ОВЗ
09:00 | 26.09.2018
В Екатеринбурге на месяц перекрыли движение по переулку Шаронова
23:21 | 25.09.2018
Десять из десяти: ХК «Автомобилист» обыграл «Локомотив»
21:15 | 25.09.2018
Движение по улице Попова в Екатеринбурге снова стало двусторонним
20:29 | 25.09.2018
Участники программы по повышению производительности труда провели экспресс-аудит АО «Редуктор-ПМ»
20:01 | 25.09.2018
Назван победитель конкурса проектов нового зала Свердловской филармонии
19:42 | 25.09.2018
У «Ласточек» появится дополнительная остановка в Екатеринбурге
18:19 | 25.09.2018
Китайские бизнесмены заинтересовались пермским производством
18:05 | 25.09.2018
Генконсульство США в Екатеринбурге «усилили» новым дипломатом
17:59 | 25.09.2018
В Прикамье молодым семьям дадут больше времени на выбор новой квартиры с региональной поддержкой
17:54 | 25.09.2018
В Екатеринбурге дали название семи новым остановкам
17:34 | 25.09.2018
Подрядчик провалил ремонт изношенных коммуникаций на улице Коли Мяготина в Кургане
17:26 | 25.09.2018
Владимир Шахрин войдет в Общественный совет Шарташского лесопарка
16:56 | 25.09.2018
В Екатеринбурге суд взыскал в пользу физика-ядерщика Ильи Кудряшова 15 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
16:53 | 25.09.2018
Ветераны Мотовилихи продолжают путешествовать по Пермскому краю
16:24 | 25.09.2018
Музей автомобильной техники УГМК собирает фотокарточки для формирования экспозиции
15:36 | 25.09.2018
В Перми начался ремонт трех скверов
15:30 | 25.09.2018
Челябинск посетит министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин