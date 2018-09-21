Участники программы по повышению производительности труда провели экспресс-аудит АО «Редуктор-ПМ»

20:29 | 25.09.2018

21 сентября в АО «Редуктор-ПМ» в рамках федеральной приоритетной программы по повышению производительности труда и бережливому производству состоялся выездной экспресс-аудит, направленный на выявление новых путей для повышения производительности труда на предприятии.



Участие в аудите приняли представители компаний-участников программы: ООО «ПЦБК», АО «ОДК-СТАР», ПАО «ПНППК», АО «Сорбент». Мероприятие курировали специалисты из министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, «Федерального центра компетенций» и «Регионального центра инжиниринга». Участники рабочей группы посетили комплекс АО «Редуктор-ПМ» по производству корпусных деталей.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость участия региона в программе «Повышения производительности труда». По словам главы Прикамья, «для пермских предприятий это возможность усовершенствовать свои производства и выйти на новый уровень качества продукции, а для региона – это инструмент развития экономического потенциала и обеспечения конкуренции с другими регионами».



По словам специалиста «ФЦК» по проектам Олега Титаренко, руководство АО «Редуктор-ПМ» уже внедряет на производстве технологии «5С», повышает оптимизацию рабочего пространства и эффективность работы операторов: «По итогам аудита у нас есть ряд рекомендаций, которые позволять улучшить производительность труда при изготовлении продукции. В частности, необходимо доработать уже действующие на производстве технологии». В целом, Олег Титаренко отметил, что предприятия Пермского края занимают очень активную позицию в реализации Программы и по итогам первого года показывают выполнение и перевыполнение рекомендуемых значений производительности.



По итогам аудита участники рабочей группы выявили ряд положительных практик, использующихся на предприятии, среди которых чистота и порядок на рабочих местах, отсутствие излишков заготовок, размещенных рядом с оборудованием, система мониторинга производства, стандартизация обслуживания оборудования, использование матрицы компетенций, а также взаимозаменяемость и многозадачность работников завода.



В целом, члены рабочей группы положительно отметили опыт внедрения бережливого производства в АО «Редуктор-ПМ». По итогам аудита руководству предприятия были даны рекомендации по совершенствованию производства, которые будут внедряться в рабочем порядке.



«Однозначно, участие в Программе приведет к повышению производительности труда. Однако я считаю, что производительность заключается не в количестве собранных человеком деталей, а в совершенствовании внутренних процессов и в создании безопасных условий труда для работников на производстве», - подчеркнул директор по экономике и финансам АО «Редуктор-ПМ» Андрей Белоусов.



Отметим, что участие в программе по повышению производительности труда позволит предприятию принимать участие в льготных программах по софинансированию обучения персонала, приобретению нового оборудования и развитию инфраструктуры предприятия с целью усовершенствования рабочих мест, а также получать льготные займы по линии Фонда развития промышленности РФ под 1% годовых.



Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке министерства экономического развития РФ, правительства Пермского края, «Регионального центра ижиниринга», «Федерального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах. Планируется, что к 2025 году эффективность деятельности производств вырастет минимум на 30%. Кроме того, реализация федерального проекта позволяет участникам программы участвовать в льготных программах по приобретению оборудования, усовершенствованию рабочих мест и софинансировании мероприятий по обучению персонала.