Завтра в Пермском планетарии пройдет лекция, посвященная черным дырам Галактики

18:34 | 25.09.2018

26 сентября в 19.00 в звездном зале Пермского планетария (бульвар Гагарина, 27а) состоится публичная лекция «Темное сердце Галактики».



В ходе лекции разговор пойдет о сверхмассивных черных дырах. По современным представлениям, эти черные дыры находятся в центрах всех больших звездных систем – галактик. Лектор расскажет, в чем их главные особенности, ответит на вопрос, угрожают ли они Солнечной системе и почему ученые так уверены, что они есть.



Лекцию прочтет кандидат физико-математических наук, старший преподаватель кафедры теоретической физики Пермского государственного национального исследовательского университета Кирилл Циберкин.



Мероприятие состоится в рамках совместного проекта планетария с Пермским государственным национальным исследовательским университетом «Окно во Вселенную».



Вход свободный. Прием групповых заявок и подробная информация по телефонам: 260-41-29, 294-34-11.