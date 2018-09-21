Пермь: новости дня
17:59 | 25.09.2018
В Прикамье молодым семьям дадут больше времени на выбор новой квартиры с региональной поддержкой
Открывая обсуждение вопроса, глава региона Максим Решетников отметил, что в этом году на реализацию программы по предоставлению выплат молодым семьям из бюджетов всех уровней выделено 445 млн рублей, участниками стали более 1300 семей.
Размер социальной выплаты, утвержденный федерацией, составляет 30–35 % средней стоимости жилья. Помимо этого, чтобы увеличить количество получателей этой поддержки, краевые власти дополнительно предоставляют выплату в размере 10 % от средней стоимости жилья.
«На сегодня видим, что ряд муниципалитетов с задачей по своевременной выдаче свидетельств не справляется. Особенно это касается краевой 10-процентной выплаты. В настоящее время семьям выдано 88 % свидетельств. В числе территорий, где работы не завершены, — Пермь (70 невыданных свидетельств), Лысьва (14 свидетельств не выдано), Кудымкарский район (12 свидетельств не выдано), Березники (11 свидетельств не выдано), — подчеркнул глава Пермского края. — И это при том, что деньги на эти цели были переведены вам еще в феврале, а срок реализации обязательств, когда люди уже должны выбрать и оплатить жилье, — до 15 декабря. Времени осталось мало, вы, коллеги, недопустимо долго раскачиваетесь».
По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, работа по выдаче свидетельств ведется активно, работа организована и в выходные дни.
По информации и. о. министра социального развития Пермского края Марины Визе, на 21 сентября выдача свидетельств завершена в 24 муниципальных образованиях края, выдано 1157 свидетельств. Главам муниципальных образований поручено завершить работу по выдаче свидетельств в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и предъявить их к оплате до конца текущего финансового года.
По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министерству соцразвития и министерству финансов рассмотреть возможность продления срока реализации свидетельств на получение региональной социальной выплаты в размере 10 %, которые семьи получат в текущем году. Потому что семьям будет затруднительно успеть реализовать сертификаты за 2 месяца.
Глава Кишертского района Тамара Конопаткина отметила, что в муниципалитете сертификаты будут реализованы вовремя и молодые семьи получат государственную поддержку. «Семьи получают поддержку и сами выбирают дом, где они хотят приобрести квартиру. Это не всегда происходит быстро, — считает глава муниципального образования. — Продление сроков действия сертификатов позволит молодым семьям не торопиться с выбором и более тщательно подойти к этому вопросу».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:29 | 25.09.2018
Участники программы по повышению производительности труда провели экспресс-аудит АО «Редуктор-ПМ»
20:01 | 25.09.2018
Назван победитель конкурса проектов нового зала Свердловской филармонии
19:42 | 25.09.2018
У «Ласточек» появится дополнительная остановка в Екатеринбурге
18:19 | 25.09.2018
Китайские бизнесмены заинтересовались пермским производством
18:05 | 25.09.2018
Генконсульство США в Екатеринбурге «усилили» новым дипломатом
17:59 | 25.09.2018
В Прикамье молодым семьям дадут больше времени на выбор новой квартиры с региональной поддержкой
17:54 | 25.09.2018
В Екатеринбурге дали название семи новым остановкам
17:34 | 25.09.2018
Подрядчик провалил ремонт изношенных коммуникаций на улице Коли Мяготина в Кургане
17:26 | 25.09.2018
Владимир Шахрин войдет в Общественный совет Шарташского лесопарка
16:56 | 25.09.2018
В Екатеринбурге суд взыскал в пользу физика-ядерщика Ильи Кудряшова 15 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование
16:53 | 25.09.2018
Ветераны Мотовилихи продолжают путешествовать по Пермскому краю
16:24 | 25.09.2018
Музей автомобильной техники УГМК собирает фотокарточки для формирования экспозиции
15:36 | 25.09.2018
В Перми начался ремонт трех скверов
15:30 | 25.09.2018
Челябинск посетит министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин
14:55 | 25.09.2018
В Екатеринбурге ограбили банк на Академика Шварца
14:40 | 25.09.2018
Аэропорт «Пермь» обслужил более миллиона пассажиров
14:38 | 25.09.2018
В уральской деревне после вмешательства прокуратуры восстановлена подача холодной воды
14:25 | 25.09.2018
В одном из дворов Кургана ГАЗ задним ходом сбил насмерть пенсионерку
14:19 | 25.09.2018
Жильцы дома, который планируют снести ради строительства нового зала филармонии, обратились к екатеринбуржцам
13:33 | 25.09.2018
Новая жизнь местных домов культуры: в Пермском крае активно реализуют одноименный проект
13:02 | 25.09.2018
В Прикамье прошел процедуру приемки очередной дорожный объект федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»
13:00 | 25.09.2018
В Екатеринбурге отремонтируют крышу старейшего кинотеатра
12:42 | 25.09.2018
В Прикамье впервые состоялся спортивно-туристический слет для ветеранов
12:38 | 25.09.2018
Евгений Куйвашев встретился с полпредом в УрФО Николаем Цукановым
12:26 | 25.09.2018
Прикамье готовится к Всемирному дню сердца
12:19 | 25.09.2018
На этой неделе в Перми стартует запуск отопления в жилые дома
12:06 | 25.09.2018
Мобильное приложение поможет активным пермякам выбрать маршрут выходного дня для путешествий по краю
12:05 | 25.09.2018
Свердловские приставы в ходе рейда арестовали семь автомобилей
11:49 | 25.09.2018
Прокуратура заставила ликвидировать незаконный объект торговли на улице Машиностроителей
11:35 | 25.09.2018
Кокорин: «Напрашивается вопрос о создании промышленного кластера»
11:31 | 25.09.2018
На строительство ВСМ Екатеринбург — Челябинск нужно 380 млрд рублей
11:17 | 25.09.2018
В Шадринске «семерка» влетела в Mitsubishi Pajero
11:16 | 25.09.2018
Якобу присвоено звание почетного гражданина Свердловской области
10:42 | 25.09.2018
Александр Высокинский – новый глава Екатеринбурга
10:25 | 25.09.2018
Игорь Володин стал председателем гордумы Екатеринбурга нового созыва, Виктор Тестов — его заместителем
10:07 | 25.09.2018
«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам БФ ПНИПУ
09:59 | 25.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 24 сентября 2018 года
09:51 | 25.09.2018
Средний Урал будет развивать сотрудничество с Карловыми Варами
09:28 | 25.09.2018
В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге