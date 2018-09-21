В Прикамье молодым семьям дадут больше времени на выбор новой квартиры с региональной поддержкой

17:59 | 25.09.2018

Вопрос о предоставлении социальных выплат молодым семьям на территории Пермского края сегодня обсудили в рамках Совета глав муниципальных образований.



Открывая обсуждение вопроса, глава региона Максим Решетников отметил, что в этом году на реализацию программы по предоставлению выплат молодым семьям из бюджетов всех уровней выделено 445 млн рублей, участниками стали более 1300 семей.



Размер социальной выплаты, утвержденный федерацией, составляет 30–35 % средней стоимости жилья. Помимо этого, чтобы увеличить количество получателей этой поддержки, краевые власти дополнительно предоставляют выплату в размере 10 % от средней стоимости жилья.



«На сегодня видим, что ряд муниципалитетов с задачей по своевременной выдаче свидетельств не справляется. Особенно это касается краевой 10-процентной выплаты. В настоящее время семьям выдано 88 % свидетельств. В числе территорий, где работы не завершены, — Пермь (70 невыданных свидетельств), Лысьва (14 свидетельств не выдано), Кудымкарский район (12 свидетельств не выдано), Березники (11 свидетельств не выдано), — подчеркнул глава Пермского края. — И это при том, что деньги на эти цели были переведены вам еще в феврале, а срок реализации обязательств, когда люди уже должны выбрать и оплатить жилье, — до 15 декабря. Времени осталось мало, вы, коллеги, недопустимо долго раскачиваетесь».



По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, работа по выдаче свидетельств ведется активно, работа организована и в выходные дни.



По информации и. о. министра социального развития Пермского края Марины Визе, на 21 сентября выдача свидетельств завершена в 24 муниципальных образованиях края, выдано 1157 свидетельств. Главам муниципальных образований поручено завершить работу по выдаче свидетельств в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и предъявить их к оплате до конца текущего финансового года.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министерству соцразвития и министерству финансов рассмотреть возможность продления срока реализации свидетельств на получение региональной социальной выплаты в размере 10 %, которые семьи получат в текущем году. Потому что семьям будет затруднительно успеть реализовать сертификаты за 2 месяца.



Глава Кишертского района Тамара Конопаткина отметила, что в муниципалитете сертификаты будут реализованы вовремя и молодые семьи получат государственную поддержку. «Семьи получают поддержку и сами выбирают дом, где они хотят приобрести квартиру. Это не всегда происходит быстро, — считает глава муниципального образования. — Продление сроков действия сертификатов позволит молодым семьям не торопиться с выбором и более тщательно подойти к этому вопросу».