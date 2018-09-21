Пермские предприятия и вузы налаживают взаимодействие с коллегами из Китая

17:15 | 25.09.2018

Сегодня, 25 сентября, в рамках работы бизнес-миссии Пермского края на площадке бизнес-инкубатора высокотехнологичного парка Чжанцзян состоялась биржа контактов, на которой пермские и китайские бизнесмены определили направления дальнейшего взаимодействия. Участие в бизнес-сессии приняли порядка 100 предпринимателей из Китая и более 30 представителей промпредприятий и вузов Пермского края. По информации организаторов биржи контактов, пермские и китайские бизнесмены провели порядка 40 переговоров.



Высокий интерес китайских коллег к развитию сотрудничества с Пермским краем подтвердился подписанием ряда соглашений.



Так, компания Sumec Machinery & Electric заключила меморандум с Региональным центром инжиниринга. По словам генерального директора компании Жанга КсюХонга, Пермь рассматривается в качестве варианта по локализации производства электрогенераторов неслучайно. «Я был в Перми и Пермском крае. Этот регион богат ресурсами и имеет древнюю культуру. Я бы с удовольствием построил свой бизнес в таком городе, — прокомментировал выбор Перми господин КсюХонг. — Сейчас мы ждем необходимую информацию от наших пермских партнеров для продолжения совместной работы».



Заместитель вице-президента – управляющий производственной площадкой Пермского хладокомбината «Созвездие» ОАО «МИЛКОМ» Сергей Коновалов, в свою очередь, рассказал о готовности использовать для продажи продукции предприятия электронные платформы. «Наибольший интерес во время сегодняшних обсуждений вызвала возможность продвижения нашей продукции через онлайн-площадки в Китае, — отметил Сергей Коновалов. — Будущее торговли — за электронными технологиями, а Китай в этом направлении является родоначальником, поэтому будем обсуждать с коллегами дальнейшее сотрудничество».



Помимо этого, китайских бизнесменов заинтересовала продукция ООО «Кунгурская керамика». Бизнесмены договорились о тестовой поставке керамических изделий в Поднебесную.



В рамках бизнес-сессии состоялась встреча представителей региональных властей с представителями инвестиционной компании FosunGroup. Компании интересны проекты в сфере недвижимости и девелопмента, а также в индустрии развлечений. Fosun Group уже представлена в России и готова расширять свое присутствие в нашей стране.



Также эффективно прошло общение образовательных организаций: было заключено соглашение о многостороннем стратегическом сотрудничестве в области науки, техники и образования. Соглашение подписано между пермскими медуниверситетом, фармакадемией, политехом, сельхозуниверситетом, классическим университетом, авиационным техникумом и ООО «Управление Бизнес-инкубатор ПуЭ (г. Шанхай)».