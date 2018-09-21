Ветераны Мотовилихи продолжают путешествовать по Пермскому краю

16:53 | 25.09.2018

«Поющий автобус» вновь отправился в путь. На этот раз экскурсанты поехали в село Троица Пермского муниципального района. Основной целью поездки стало посещение мемориального дома-музея русского поэта-футуриста Василия Каменского.



Музей был открыт в 1974 году – к 90-летию со дня рождения литератора. Его создателями выступили друг Каменского, журналист и писатель Савватий Гинцбург и старший сын поэта Василий Васильевич Каменский-младший. Дом-пароход сегодня словно навечно застыл у причала, став литературным музеем.



Здание музея – прекрасный образец дачной архитектуры конца XIX – начала XX веков. Оно представляет собой деревянный дом 1904 года постройки с двухэтажным пристроем 1930-х годов. Причем проект последнего выполнен самим Каменским. По форме дом напоминает пароход. Крыльцо – словно корма, балконы – палуба, на крыше – смотровая площадка с мачтой и флагштоком. Дом обильно украшен росписью, резьбой и другими украшениями. Дом Каменского – памятник истории и культуры Пермского края.



На первом этаже здания раньше была гостиная и комнаты семьи поэта. Сейчас здесь – экспозиция, рассказывающая о жизненном и творческом пути Василия Каменского. На втором этаже был его кабинет, сейчас воссозданный заново. В нем множество диковинных вещей, говорящих о разносторонних увлечениях поэта.



Василий Каменский родился 17 апреля 1884 года, в селе Боровском Пермской губернии, на Пасху. Будучи 16-летним, поступил на службу в управление Пермской железной дороги. В 1902-1904 годах пережил увлечение театром. В 1905 возглавлял забастовочный комитет в Нижнем Тагиле. 1906 провел в одиночной тюремной камере. После освобождения уехал в Санкт-Петербург, где учился на высших сельскохозяйственных курсах, но вскоре с головой окунулся в литературную и художественную жизнь столицы. Был знаком с Велимиром Хлебниковым, Давидом Бурлюком, Владимиром Маяковским и в 1909 году стал активнейшим участником группы кубофутуристов «Гилея». В музее экскурсанты познакомились с уникальными «железобетонными поэмами» — образцом русской визуальной поэзии, книгами, картинами.



В 1910-12 годах Каменский всерьез занимается авиацией. В 1911 он получил международный диплом пилота-авиатора, в том же году совершил первый показательный полет в Перми. В 1912 году карьера авиатора прервалась авиакатастрофой, закончившейся благополучно для пилота. На средства, вырученные от полетов, Василий Каменский и купил на родине 50 десятин земли и основал хутор Каменка на реке Каменке. В 1931 все земли и постройки были переданы в колхоз, а взамен ему предоставили дом в Троице, который он и перестроил. Так получился дом-пароход. Во время пребывания Каменского в Троице всегда развевался флаг.



После экскурсии по дому пенсионеров ждала богатая программа. Участники поездки, танцевальные коллективы «Рио-Рита» и «Танцуем красиво», не только подарили остальным «путешественникам» свое творчество, но и провели мастер-класс для тех, кто, несмотря на возраст, желает научиться танцевать. В ответ участники коллектива «Рябинушка» порадовали присутствующих своим творчеством – исполнили несколько русских народных песен.



Напомним, экскурсии по достопримечательностям Перми и Пермского края проходят для пожилых людей в рамках реализации федерального партийного проекта «Старшее поколение», региональным координатором которого является депутат Законодательного собрания Александр Бойченко. Основные задачи партпроекта – содействие повышению качества жизни и благополучия пожилых людей, создание условий для их активного долголетия.