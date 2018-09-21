В Перми начался ремонт трех скверов

15:36 | 25.09.2018

По заданию МКУ «Благоустройство Свердловского района» подрядные организации приступили к ремонту сквера возле ДК имени А.Г. Солдатова, сквера у «Дома чекистов» (ул. Сибирская, 30) и сквера Желаний, расположенного рядом с Театром кукол.



На сегодняшний день на всех объектах начат ремонт пешеходных дорожек — разобрана тротуарная плитка и бордюрный камень.



В дальнейшем в сквере Желаний обновят малые архитектурные формы, обустроят детскую и спортивную площадки, отремонтируют газоны, установят ограждения и скамейки, высадят многолетние цветы. Работы должны быть завершены 15 октября.



В сквере возле ДК имени А.Г. Солдатова будет выполнен ремонт подпорной стенки, также будут отремонтированы скамейки и урны. В сквере у «Дома чекистов» запланированы установка пандуса с поручнями и пешеходных ограждений, ремонт лавочек, дорожек и площадок, устройство рокария. На этих объектах срок окончания работ — 31 октября.



Весной 2019 года в скверах планируется посадить молодые деревья.