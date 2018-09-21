Новая жизнь местных домов культуры: в Пермском крае активно реализуют одноименный проект

13:33 | 25.09.2018

На заседании Совета глав муниципальных образований края одной из тем стало обсуждение реализации на территории Пермского края федерального проекта «Местный дом культуры». Трехлетний проект финансируется из федерального, регионального и местных бюджетов. Его целевая аудитория в 2017–2018 годах — более 300 тысяч человек, или 30 % сельского населения края.



Как обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников, «цель федерального проекта — поддержать местные ДК в небольших населенных пунктах до 50 тысяч человек». «В некоторых территориях, знаю, домам культуры десятилетиями не уделялось должного внимания. Не нужно объяснять, какую важную роль играют ДК на селе и как они нужны жителям населенных пунктов. Постоянно общаюсь с людьми во время рабочих визитов по краю, знаю, что жители интересуются, когда будут ремонты домов культуры. Очень довольны там, где ремонт сделали. Поэтому прошу вас активно включиться в эту работу».



С этого года в федеральный порядок предоставления субсидий на эти цели были внесены изменения — круг получателей расширяется. Теперь в конкурсном отборе могут участвовать не только поселенческие дома культуры, но и районные, а также дома культуры городских округов.



Отметим, за три года реализации проекта его бюджет составит 130 миллионов рублей. В результате реализации проекта будут отремонтированы и оснащены новым оборудованием не менее 150 домов культуры. Кроме того, в результате реализации этого проекта у домов культуры в небольших населенных пунктах появится возможность осуществлять кинопоказы, приглашать гастролирующие театры, развивать клубы по интересам.



Для того, чтобы муниципалитетам было проще «подключиться» к этому проекту, краевые власти подготовили специальные рекомендации, которые были озвучены на заседании Совета глав муниципальных образований. До 15 ноября краевое министерство культуры объявит конкурсный отбор на следующий год.



Во время обсуждения реализации проекта главы муниципальных образований Прикамья задали интересующие их вопросы. В частности, глава Березников Сергей Дьяков поинтересовался реализацией проекта в территориях, где проходят объединительные процессы. По словам губернатора Максима Решетникова, в этих территориях реализация проекта должна быть продолжена, потому что людям нужны места для культурного отдыха и творческой самореализации.



Более подробная информация по проекту «Местный дом культуры» опубликована на сайте министерства культуры Пермского края mk.permkrai.ru.