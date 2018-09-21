В Прикамье прошел процедуру приемки очередной дорожный объект федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»

13:02 | 25.09.2018

Приемочная комиссия проверила ремонтные работы на региональной автомобильной дороге Болгары — Юго-Камский — Крылово, выполненные в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает министерство транспорта Пермского края. Автомобильная дорога через переправу связывает два района — Оханский и Пермский, а также является трассой, ведущей в соседний регион — Удмуртию.



Отметим, ранее, подводя итоги дорожного сезона 2017 года, губернатор Пермского края Максим Решетников обращал внимание на эффективность федеральной программы. «Благодаря программе «Безопасные и качественные дороги» удалось привести в порядок 142 км дорог в пределах пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков. По данным статистики, аварийность на дорогах пермской агломерации снизилась почти на четверть», — подчеркивал глава Прикамья.



После проведения ремонтных работ на восьмикилометровом участке жители Пермского края получили, по сути, новую дорогу: был заново уложен слой асфальта, укреплены обочины, восстановлены существующие остановочные и посадочные площадки на автобусных остановках.



От приемочной комиссии замечаний по объекту не поступило. Акт приемки членами комиссии подписан.



Заказчик ремонтных работ — краевое Управление автомобильных дорог, подрядчик — компания ООО «АртИнвестГрупп». С компанией заключен договор на выполнение ремонтных работ. Стоимость работ — 48,7 млн рублей.



Напомним, в ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 погонного метра мостов. Помимо реконструкции шоссе Космонавтов в 2018 году будут продолжены работы на трассе Березники — Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе г. Перми, обходе п. Куеда, дорогах Полазна — Чусовой и Частые — Бабка.



Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из дорожного фонда Прикамья будет направлено 11,58 млрд рублей. Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей была направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.



Финансирование проекта на 2018 год составляет 2 млрд руб., из них 1 млрд — консолидированный бюджет Пермского края, 1 млрд — федеральный бюджет.



Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным для приведения в нормативное состояние дорожных объектов страны. В Пермском крае проект реализуется на территории Пермской агломерации (Пермский городской округ, Пермский, Краснокамский, Добрянский муниципальные районы, а также федеральные и региональные дороги Пермского края в радиусе 50 км от границы города Перми).