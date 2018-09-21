Прикамье готовится к Всемирному дню сердца

12:26 | 25.09.2018

С 27 сентября по 6 октября в Пермском крае пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября.



«В этом году мы продолжаем наш проект «120/80», главной целью которого является привлечение внимания жителей Пермского края к важности регулярного измерения артериального давления как одного из главных индикаторов, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы, — говорит главный врач Пермского краевого центра медицинской профилактики Марина Другова. — Повышенное давление является основной причиной развития инфарктов и инсультов. Но сегодня, когда эта группа заболеваний все чаще касается людей молодого возраста, мы нередко сталкиваемся с тем, что пациенты не знают о взаимосвязи уровня артериального давления с ухудшением состояния здоровья».



Для того чтобы наглядно показать эту взаимосвязь и научить жителей Прикамья измерять давление, в дни празднования Всемирного дня сердца силами отделений и кабинетов медицинской профилактики в холлах поликлиник Перми и края развернут свою работу «Уголки измерения артериального давления», где можно будет узнать свое давление, получить полезную информацию о профилактике артериальной гипертонии и первой помощи при сосудистых катастрофах, дневник измерения АД (до тех пор, пока дневники есть в наличии) и другие тематические печатные материалы.



В четверг, 27 сентября, в 12:00 в стенах Пермского краевого центра медицинской профилактики состоится лекция «Мифы о сердце», которую прочтет Ольга Павлова, врач-кардиолог высшей категории, заведующая консультативной поликлиникой Пермского краевого клинического кардиологического диспансера. В ходе мероприятия посетители узнают, как можно предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и как оказать первую помощь в случае, если у человека или его близких случилась сосудистая катастрофа (инфаркт, инсульт). После лекции гостей мероприятия ждет мастер-класс пермского IT-разработчика Евгения Колонского, который расскажет о проекте MetrixBot и познакомит пермяков с ботом, помогающим следить за артериальным давлением.



Также в медицинских учреждениях Прикамья с 29 сентября по 6 октября организованы школы здоровья по темам: «Профилактика артериальной гипертонии», «Школа пациента с гипертонической болезнью», «Правила здорового сердца». Их расписание можно узнать в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС.