На этой неделе в Перми стартует запуск отопления в жилые дома

12:19 | 25.09.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов дал поручение начать подачу теплоносителя в жилые дома, не дожидаясь похолодания.



Процесс запуска отопления в объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы – идет в Перми с 20 сентября. По состоянию на вечер 24 сентября в 79% образовательных учреждений начата подача отопления.



Глава Перми Дмитрий Самойлов дал поручение начать подачу отопления в жилые дома, не дожидаясь традиционной «пятидневки» холодной температуры воздуха.



Специалисты напоминают, что запуск тепла – процесс не одномоментный. Подключение к теплоносителю будет проходить постепенно, с учетом поэтапного запуска насосных станций, ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. В среднем, заполнение систем отопления, регулировка внутренних систем занимает 2-3 недели. Это время, за которое батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу.



Во время запуска тепла возможны утечки из систем отопления в квартирах или отсутствие тепла в отдельных батареях из-за воздушных «пробок». В этом случае жильцам необходимо сразу информировать об этом диспетчера управляющей организации, обслуживающей дом, и вызвать аварийную службу. Название и контактный телефон управляющей организации или ТСЖ вы можете найти на квитанции. Контактные телефоны диспетчерской службы управляющих организаций должны быть размещены на информационных стендах в подъездах.



Также сообщить о ситуации с теплоснабжением дома можно в диспетчерскую ООО «Пермская сетевая компания» по телефону 281-72-99.