Мобильное приложение поможет активным пермякам выбрать маршрут выходного дня для путешествий по краю

12:06 | 25.09.2018

В Пермском крае стартует межмуниципальный туристический проект «Не сиди дома». Об этом сегодня на заседании Совета глав муниципальных образований заявил губернатор Прикамья Максим Решетников.



По словам главы региона, успешная практика организации таких проектов существует в других регионах и странах, и нужно «взять ее на вооружение». «Основа развития туризма в крае – внутренний туризм. Когда мы сами будем путешествовать по краю, тогда мы сможем привлечь и туристов из других стран. Проект «Не сиди дома» рассчитан на популяризацию внутреннего туризма, в первую очередь, на активную молодежь, которая готова попробовать что-то новое, - отметил губернатор. – Езжу по краю и вижу, что потенциал высокий, но не везде инфраструктура готова. Ребята проведут «тестирование» территорий – они приедут, посмотрят, чего не хватает, и расскажут своим сверстникам о том, куда можно съездить и отдохнуть».



Как отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, планируется, что проект «Не сиди дома» в пилотном режиме будет реализован уже до наступления 2019 года. В настоящий момент территории формируют экспертные группы, куда в обязательном порядке будут входить представители молодежи. Они помогут подсказать неочевидные туристические объекты – из тех, что редко включают в официальные каталоги, но популярных из-за своей мифологии или месторасположения. Например, это может быть заброшенный завод или красивая видовая точка для фотографий.



До 10 октября территории направят свои заявки экспертному совету, состоящему из представителей профессиональных туроператоров, научного сообщества и молодежных объединений. Он и определит победителей, которые получат возможность продвижения своего маршрута на уровне края и брендирования всех своих туристических объектов. Активность в данном проекте станет одним из критериев при принятии решений о дальнейших формах поддержки той или иной территории.



Для более удобного поиска достопримечательностей и оптимальных маршрутов к ним в Прикамье будет разработано мобильное приложение. Туры по первым территориям появятся в приложении уже в декабре. Они будут сформированы на основе отзывов первых тестовых групп.



Отметим, проект станет ежегодным: каждый год экспертный совет будет выбирать новых победителей – эти территории смогут получить дополнительный импульс для развития своего туристического потенциала.



Как отмечают авторы проекта, проект предполагает создание коротких маршрутов продолжительностью 1-2 дня, «маршрутов выходного дня», чтобы туристы могли посетить Пермский край в выходные и праздничные дни. Одна из «сверхзадач» проекта «Не сиди дома» - привлечь к концу 2019 года более 20 тысяч жителей к путешествию по родному краю в выходные и праздничные дни.