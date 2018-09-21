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10:07 | 25.09.2018

«Уралкалий» вручил свидетельства на именные стипендии студентам БФ ПНИПУ

В Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) состоялось торжественное вручение именных стипендий «Уралкалия» пяти лучшим студентам по итогам второго семестра 2017–2018 учебного года.

Именные стипендии получили студенты третьего курса БФ ПНИПУ, обучающиеся по востребованным в «Уралкалии» специальностям: «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология», «Автоматизация технологических процессов и производств».

Также свидетельства на именные стипендии будут вручены 10 лучшим студентам ПНИПУ. Помимо студентов вузов, именные стипендии от «Уралкалия» получают учащиеся Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:
— «Уралкалий» традиционно поддерживает активных и целеустремленных студентов высших и средних учебных заведений. Для выпускников вузов и ссузов по востребованным в компании специальностям мы создаем максимально комфортные условия для профессионального и карьерного роста.

Именные стипендии студентам вузов компания выплачивает с 2006 года в рамках соглашения о сотрудничестве с ПНИПУ и Березниковским филиалом ПНИПУ. Стипендии выплачиваются по итогам каждого семестра. Размер именной стипендии составляет 3000 рублей. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты, — высокая успеваемость, выполнение научных работ по направлению деятельности предприятия, успешное прохождение производственной практики, активное участие в общественной жизни вуза.

Кроме того, «Уралкалий» оказывает поддержку в совершенствовании материально-технической базы вуза, выделяет средства на гранты преподавателям для научно-исследовательской работы, а также на оснащение учебных лабораторий. С 2012 по 2018 год «Уралкалий» направил на развитие БФ ПНИПУ более 29 млн руб.

© «Вечерние Ведомости»

 


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