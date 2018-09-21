Внесены изменения в маршрутную сеть пригородных поездов Прикамья

18:39 | 24.09.2018

В маршрутную сеть пригородных поездов на зимний период вносятся изменения в границах обслуживания АО «Пермская пригородная компания».



Так, с 1 октября отменяются следующие летние пригородные поезда:



на направлении Чусовская – Кизел 6163/6164 сообщением Чусовская – Губаха;



на направлении Пермь-2 – Углеуральская 6294/6293 сообщением Пермь-2 – Дивья;



поезд 7106 сообщением Оверята – Пермь-2.



На направлении Пермь-2 – Верещагино:



6027/6028 сообщением Пермь-2 – Григорьевская (с понедельника по четверг), последний раз отправятся в четверг 27 сентября,



6025/6026 сообщением Пермь-2 – Менделеево (по пятницам, субботам, воскресеньям), последний раз в действующем графике отправятся в воскресенье 30 сентября,



6021 сообщением Пермь-2 – Григорьевская (по субботам), последний раз в действующем графике отправится в субботу 29 сентября.



На направлении Пермь-2 – Шаля: 7168/7171 сообщением Пермь-2 – Кишерть (по пятницам, субботам, воскресеньям), последний раз в действующем графике отправятся в воскресенье 30 сентября.



Вводятся в обращение зимние пригородные поезда 7194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур периодичностью 2 раза в неделю по пятницам, воскресеньям, начиная с 5 октября.